Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

4-річний син Віктора Павліка опинився в лікарні: "Таке ускладнення маємо"

Анна Підгорна
5 березня 2026, 23:41
Катя Павлік розповіла, що сталося з малюком.
Віктор Павлик і Катя Репяхова з сином
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова розповіла про хворобу сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

  • Віктор Павлік з дружиною звернулися за допомогою до лікарів
  • Простий нежить у їхньої дитини спричинив серйозне ускладнення

Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, в соціальних мережах повідомила, що їхньому чотирирічному синові Міші знадобилася медична допомога. Стурбовані батьки відвели хлопчика до лікарні.

Після обстеження дитині поставили серйозний діагноз - двосторонній гнійний отит. Хвороба, за словами Каті, розвинулася як ускладнення після нежитю. Лікарі прописали Міші курс антибіотиків, а мама похвалила його за сміливість - на прийомі у лікаря він поводився дуже спокійно.

відео дня

"Опинилися в лікарні. Двобічний гострий гнійний отит і перші антибіотики... Все почалося з нежитю, і ось таке ускладнення маємо. Ну що за сміливий хлопчик?" - написала Катерина Павлік і показала кадри з сином.

Миша Павлик
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова розповіла про хворобу сина / фото: instagram.com/repyahovakate
Миша Павлик
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова розповіла про хворобу сина / фото: instagram.com/repyahovakate
Миша Павлик
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова розповіла про хворобу сина / фото: instagram.com/repyahovakate

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ольга Сумська потрапила в ганебний скандал. Українська акторка отримала багато хейту в соціальних мережах через провокаційне відео.

Також Наталія Могилівська вразила зізнанням про Тіну Кароль. Співачка не стримала емоцій і оцінила колегу, її стиль і творчість у дуже експресивних виразах.

Читайте також:

Про персону: Віктор Павлік

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віктор Павлик новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США поруч із РФ та Китаєм: що приховує несподівана позиція в МАГАТЕ, деталі

США поруч із РФ та Китаєм: що приховує несподівана позиція в МАГАТЕ, деталі

02:05Світ
У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

22:19Війна
США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

20:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

Останні новини

02:05

США поруч із РФ та Китаєм: що приховує несподівана позиція в МАГАТЕ, деталі

02:00

"Де всі ці люди": Славу Камінську покинули близькі

01:58

Елтон Джон перестав приховувати синів-підлітків: як виглядають спадкоємці зіркиВідео

01:30

Головний секрет життя: кожна людина приховує таємниці, які приголомшують

01:13

Нове кохання Герміони: Емму Вотсон підловили під час поцілунку з мільярдером

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
00:48

Автоматичні штрафи за відсутність електронної страховки: у МВС зробили заяву

05 березня, четвер
23:56

"Найкраще, що може зробити": Кацуріна похвалилася подарунком від загадкового чоловіка

23:50

Гавкає як собака та полює на гадюк: чому ця кішка вражає навіть вченихВідео

23:45

У Києві та області 6 березня відключать світло: що потрібно знати про нові графіки

Реклама
23:41

4-річний син Віктора Павліка опинився в лікарні: "Таке ускладнення маємо"

23:04

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходиВідео

23:01

Невеликий сад, а ефект величезний: магнолії, які варто посадити вже зараз

22:56

Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків - перші подробиці

22:35

"Змінився він": Кравець розповіла правду про чоловіка на тлі чуток про розлучення

22:19

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

21:57

Один несподіваний предмет збереже сміттєве відро чистим і сухим надовгоВідео

21:55

Вимикатимуть, але не для всіх черг: графіки для Дніпра та області на 6 грудняФото

21:30

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

21:30

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:13

Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

Реклама
20:58

Одна помилка при посадці — і кущ згниє: головний секрет вирощування полуниціВідео

20:39

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

20:21

"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

20:03

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

19:49

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному моріВідео

19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн ЗаходуВідео

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причинуПогляд

18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смакуВідео

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:13

Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

18:06

У центрі України могло з’явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

Реклама
17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідусяВідео

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти