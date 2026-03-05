4-річний син Віктора Павліка опинився в лікарні: "Таке ускладнення маємо"

Коротко:
- Віктор Павлік з дружиною звернулися за допомогою до лікарів
- Простий нежить у їхньої дитини спричинив серйозне ускладнення
Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, в соціальних мережах повідомила, що їхньому чотирирічному синові Міші знадобилася медична допомога. Стурбовані батьки відвели хлопчика до лікарні.
Після обстеження дитині поставили серйозний діагноз - двосторонній гнійний отит. Хвороба, за словами Каті, розвинулася як ускладнення після нежитю. Лікарі прописали Міші курс антибіотиків, а мама похвалила його за сміливість - на прийомі у лікаря він поводився дуже спокійно.
"Опинилися в лікарні. Двобічний гострий гнійний отит і перші антибіотики... Все почалося з нежитю, і ось таке ускладнення маємо. Ну що за сміливий хлопчик?" - написала Катерина Павлік і показала кадри з сином.
Про персону: Віктор Павлік
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
