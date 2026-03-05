Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

Коротко:
- Артистку затримали і доставили до поліцейського відділку
- Судове засідання у справі призначено на 4 травня
Американська поп-виконавиця Брітні Спірс опинилася в центрі скандалу після того, як її затримала поліція за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
За інформацією видання Variety, інцидент стався ввечері 4 березня в окрузі Вентура, штат Каліфорнія.
Співробітники Каліфорнійського дорожнього патруля зупинили автомобіль співачки приблизно о 21:30. Артистку затримали і доставили до поліцейського відділку, де близько 03:00 5 березня її офіційно оформили у справі про порушення.
Згідно з даними про арешт, пізніше виконавицю відпустили. Судове засідання у справі призначено на 4 травня.
Журналісти відзначають, що в штаті Каліфорнія водіння в стані алкогольного сп'яніння вважається серйозним правопорушенням. За нього можуть загрожувати позбавлення водійських прав, штраф понад 1000 доларів, можливе тюремне ув'язнення, а також обов'язкова участь у спеціальній програмі, присвяченій наслідкам нетверезого водіння.
Це не перший випадок, коли співачку помічають за порушенням правил дорожнього руху. Минулого місяця папараці сфотографували Брітні Спірс за кермом її позашляховика Mercedes-Benz SUV. На знімках було видно, що вона тримала телефон біля вуха, що також вважається порушенням правил.
Про особу: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".
