Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

Поліція заарештувала Брітні Спірс за керування автомобілем у нетверезому стані.

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Артистку затримали і доставили до поліцейського відділку

Судове засідання у справі призначено на 4 травня

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс опинилася в центрі скандалу після того, як її затримала поліція за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією видання Variety, інцидент стався ввечері 4 березня в окрузі Вентура, штат Каліфорнія.

Співробітники Каліфорнійського дорожнього патруля зупинили автомобіль співачки приблизно о 21:30. Артистку затримали і доставили до поліцейського відділку, де близько 03:00 5 березня її офіційно оформили у справі про порушення.

Згідно з даними про арешт, пізніше виконавицю відпустили. Судове засідання у справі призначено на 4 травня.

Журналісти відзначають, що в штаті Каліфорнія водіння в стані алкогольного сп'яніння вважається серйозним правопорушенням. За нього можуть загрожувати позбавлення водійських прав, штраф понад 1000 доларів, можливе тюремне ув'язнення, а також обов'язкова участь у спеціальній програмі, присвяченій наслідкам нетверезого водіння.

Це не перший випадок, коли співачку помічають за порушенням правил дорожнього руху. Минулого місяця папараці сфотографували Брітні Спірс за кермом її позашляховика Mercedes-Benz SUV. На знімках було видно, що вона тримала телефон біля вуха, що також вважається порушенням правил.

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

