Нове кохання Герміони: Емму Вотсон підловили під час поцілунку з мільярдером

Британська акторка і активістка Емма Вотсон продовжує активний пошук партнера для свого "довго і щасливо". Ще влітку ходили чутки, що зірка "Гаррі Поттера" заручилася з аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном, але тепер їй приписують новий роман.
У Мережі з'явилися фото Емми з аеропорту в Мехіко, де вона обмінювалася поцілунками з молодим мексиканським бізнесменом Гонсало Хевіа Байллересом, який походить з однієї з найбагатших сімей Мексики.
Як повідомляє видання Quién, Вотсон і Байеллерес, який займається інвестиціями, наприкінці минулого року їздили разом на гірськолижний курорт у Куршевелі. Пізніше пару помітили під час відпочинку на острові Пунто-Міта.
Новий роман Емма Уотсон і її представники не коментують.
Emma Watson Looks Like She's Dating Mexican Businessman Gonzalo Hevia Baillères https://t.co/VYT94bgCMGpic.twitter.com/WjVf4ZzNnY— TMZ (@TMZ) 5 березня 2026
Про персону: Емма Вотсон
Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".
