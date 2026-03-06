Нове кохання Герміони: Емму Вотсон підловили під час поцілунку з мільярдером

Бойфренд Уотсон широко відомий у бізнес-колах.

Емма Вотсон особисте життя - у акторки новий роман з мільярдером / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmawatson, ua.depositphotos.com

З ким зустрічається Емма Вотсон

Що відомо про її новий роман

Британська акторка і активістка Емма Вотсон продовжує активний пошук партнера для свого "довго і щасливо". Ще влітку ходили чутки, що зірка "Гаррі Поттера" заручилася з аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном, але тепер їй приписують новий роман.

У Мережі з'явилися фото Емми з аеропорту в Мехіко, де вона обмінювалася поцілунками з молодим мексиканським бізнесменом Гонсало Хевіа Байллересом, який походить з однієї з найбагатших сімей Мексики.

Як повідомляє видання Quién, Вотсон і Байеллерес, який займається інвестиціями, наприкінці минулого року їздили разом на гірськолижний курорт у Куршевелі. Пізніше пару помітили під час відпочинку на острові Пунто-Міта.

Новий роман Емма Уотсон і її представники не коментують.

Emma Watson Looks Like She's Dating Mexican Businessman Gonzalo Hevia Baillères https://t.co/VYT94bgCMGpic.twitter.com/WjVf4ZzNnY — TMZ (@TMZ) 5 березня 2026

Про персону: Емма Вотсон Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".

