Референдум про території: ексглава МЗС розкрив сценарій завершення війни

Будь-які розмови про повоєнний устрій необхідно вести лише після закінчення бойових дій, переконаний Володимир Огризко.

Володимир Огризко спрогнозував сценарій завершення війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 ОБрМП

Важливе із заяв Огризка:

Переговори необхідно вести лише після закінчення бойових дій

Питання територій можуть винести на всеукраїнський референдум

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував імовірний сценарій переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Під час потенційної розмови Путін говоритиме, що хоче це, це і це. На що Зеленський йому скаже, що це, це і це - українське, тому Путін зі своїми "хотєлками" може їхати назад", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт переконаний у тому, що будь-які розмови про післявоєнний устрій необхідно вести лише після закінчення бойових дій.

"Наголошую, Зеленський не може навіть пообіцяти, що українська територія перейде певним чином до Росії, бо це - процес: спершу треба закінчити війну, адже тільки в мирний час можливий референдум, де українці можуть ухвалити відповідне рішення. Отже, першим кроком у будь-якому разі має бути завершення бойових дій, потім скасування воєнного стану, але при цьому потрібні гарантії, що Путін не нападе", - зазначив він.

Співрозмовник вважає, що за час, поки Україна організує оборону, запросить західних партнерів, а також наситить армію відповідними озброєннями, мине не один день.

"Тільки після цього ми зможемо говорити про те, що президент може винести питання на всеукраїнський референдум. З моменту оголошення референдуму до його проведення мине півроку, а це вже мінімум 9-10 місяців. То про що ми говоримо? Які швидкі угоди? Але найголовніше - інше. Хіба ми, українці, напишемо в бюлетені, що згодні віддати свою територію Росії? Переконаний, що 99,9% українців напише "ні". Так що все це настільки фантастичні сценарії, що про них говорити просто не доводиться", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка:

Сценарій мирних переговорів: думка експерта

Чергова спроба президента США Дональда Трампа схилити російського лідера Володимира Путіна до початку мирних переговорів з Україною обернулася для американського лідера новим ударом по репутації.

Таку думку висловив голова громадської організації "Центр спільних дій", ексвіцепрем'єр з питань євроінтеграції України (2005 рік) Олег Рибачук. Він зазначив, що після цієї зустрічі Путіну довелося виправдовуватися і демонструвати, нібито переговори пройшли успішно і мали певні результати.

Раніше повідомлялося про те, що Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов'язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

