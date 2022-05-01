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Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українку

1 травня 2022, 21:29

Про цей жахливий злочин російських окупантів дізналися від українського міністра оборони Олексія Рєзнікова.

Окупант
Окупанти / УНІАН, Reuters

Російські окупанти продовжують здійснювати звірства проти цивільних українців.

Як розповів журналіст Віктор Шлінчак, в одному зі звільнених українських міст виродки вбили молоду матір, а дитину разом з міною примотали до її тіла скотчем.

Коли ще живе дитя намагалися врятувати, міна здетонувала.

За його словами, про цей жахливий злочин російських окупантів він дізнався від українського міністра оборони Олексія Резнікова.

"Я думав, що після жахливих історій з Бучі та Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі Міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію з одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї і прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала", - пише Шлінчак.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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