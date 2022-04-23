Окупантів, які творили звірства в Бучі, перекинули під Ізюм - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 06.00 суботи, 23 квітня / Фото УНІАН

У суботу, 23 квітня, розпочалася п'ятдесят дев'ята доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальні дії в східних регіонах для того, щоби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей і забезпечити сухопутний коридор між зазначеними територіями і окупованим Кримом.

Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування. Ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках певні підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушкове.

Зберігається загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів за вказаними напрямками. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні, щоби звинуватити в них представників сил оборони України.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ противника, що складається з окремих підрозділів 8-ї і 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту Південного військового округу і повітряно-десантних військ.

"Ворог основні зусилля зосереджує на поліпшенні свого тактичного положення і утриманні займаних рубежів. З метою створення сприятливих умов для просування в напрямку міста Миколаїв противник здійснює обстріли позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Для нарощування системи протиповітряної оборони в районі Скадовська ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

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На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати і обстрілювати його зі ствольної та реактивної артилерії. Окремі підрозділи 1-ї танкової і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу і повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма.

За даними Генштабу, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, тортурах і насильстві цивільного населення в місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат.

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії вздовж всієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєвєродонецькому напрямку, надає інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення і створення умов розвитку наступу на Слов'янськ.

Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії в районах Рубіжного, Попасної та Мар'їнки.

На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу Азовсталь і наносити авіаційні удари по місту, в тому числі із застосуванням літаків дальньої авіації.

На Запорізькому напрямку для посилення свого угруповання противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

"У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії Вагнер чисельністю до 200 осіб. Передову групу підрозділу перекинуто в район Новобахмутівки. Інформація зараз уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається поліпшити своє тактичне положення і закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області. Несе значні втрати в техніці.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Втрати Росії в Україні

Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев'ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Як повідомляв Главред, під час штурму в Маріуполі російські окупанти могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер. За його словами, зараз потрібно зібрати докази, щоби притягнути винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим військовим злочином в Україні.

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