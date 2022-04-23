Бригада ґвалтівників і вбивць: комбрига РФ, що "відзначився" в Бучі, підвищили до полковника

Азатбек Омурбеков

Звання полковника було присвоєно командиру 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Азатбеку Омурбекову, бійці якої брали участь у масових вбивствах і грабежах мирних жителів Бучі Київської області.

Звернемо увагу, що в Міноборони РФ замовчують факти геноциду мирних жителів України військовими 64-ї бригади ЗС РФ, про які стало відомо після того, як російських окупантів вибили з території Київської області.

За версією російського командування, бригада Омурбекова нібито "займала призначений командуванням оборонний рубіж".

"Протягом трьох тижнів під керівництвом полковника Омурбекова підрозділами бригади на зайнятому рубежі було відбито понад 50 атак противника із застосуванням танків, бойових машин піхоти і важкої артилерії. Надійно вибудувана система оборонних позицій, прийняті Азатбеком Омурбековим рішення забезпечили контроль одного з основних напрямків", - повідомляє МО РФ.

Крім того, в 2014 році Міноборони РФ нагороджувало Омурбекова медаллю "За видатні заслуги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили танковий підрозділ 64-ї бригади російських окупантів.

Опубліковані фото з знищеною бронетехнікою російських окупантів.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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