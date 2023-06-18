"Ракети можуть долетіти і до Лісабона": посол України закликав Захід розширити допомогу ЗСУ

Зараз саме українці виконують статтю 5 Північноатлантичного договору. Україна - єдина нація, яка бореться з Росією, заявив Олексій Макєєв.

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Олексій Макєєв закликав дати ЗСУ винищувачі та далекобійні ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот, Facebook

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Захід розширити військову допомогу нашій країні, відправивши ЗСУ сучасні винищувачі та далекобійні ракети.

"Підтримка Заходу необхідна для нашого виживання. Але її мало: уявляєте, у нас лише дві системи Iris-T і кілька Patriot", - сказав Макєєв в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"Вони можуть захистити таке місто, як Київ, і, слава богу, Київ добре захищений. Але на всю Україну не вистачає, тому люди не почуваються у безпеці в інших містах", – підкреслив дипломат.

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Крім того, Силам оборони України на передовій потрібно більше зенітних комплексів, бронетехніки, танків.

Макєєв зазначив, що в 2014 році реакція світу на агресію Росії була недостатньою та "неохочою".

"Ці коливання щодня коштують життів", - сказав посол і додав, що зараз дуже важливо, щоб партнери, зокрема Німеччина, діяли рішуче.

Якщо Україна переможе, то люди у ФРН теж будуть у більшій безпеці.

"Мало хто знає, що ракети, які летять в нас, можуть долетіти і до Лісабона. Зараз саме українці виконують кейс альянсу НАТО, стаття 5. Україна - єдина нація, яка бореться з Росією, ми - вже актив НАТО", – заявив дипломат.

За словами Макєєва, для Києва немає кращої гарантії безпеки, ніж членство в Північноатлантичному альянсі.

"Ми очікуємо, що саміт НАТО у Вільнюсі (11-12 липня 2023 року, – ред.) вкаже нам чіткий шлях до членства. Зрозуміло, що ми не можемо приєднатися до гарячої фази війни. Але до того часу Україну треба підтримувати так, щоб ми могли захищатися", – зазначив дипломат.

За його словами, Київ сподівається на спрощений шлях приєднання до НАТО, як у випадку з Фінляндією та Швецією, тому що наша країна вже захищає східний фланг Альянсу.

Членство України в НАТО

15 червня Європейський парламент закликав союзників по НАТО виконати зобов'язання перед Україною та прокласти шлях приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше". Документ підтримали 425 євродепутатів, 38 були проти, 42 – утрималися.

Раніше видання CNN писало, що президент США Джо Байден і його команда дотримуються точки зору, згідно з якою на саміті НАТО у Вільнюсі має бути ухвалено рішення про те, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу, але коли саме - невідомо.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна – частина східного флангу НАТО, тому прийшов час ухвалити рішення про повноцінний вступ країни до Альянсу. У Києві чекають, що на саміті у Вільнюсі вирішать, коли відбудеться євроатлантична інтеграція української держави.

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