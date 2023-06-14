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Україну будуть готові прийняти до НАТО, Київ отримає сигнал - Столтенберг

Андрій Ганчук
14 червня 2023, 16:36 оновлено 14 червня, 17:05
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Майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, країни Заходу солідарні з Києвом і продовжать демонструвати свою підтримку, сказав Єнс Столтенберг.
Єнс Столтенберг
На саміті НАТО у Вільнюсі країни-союзники дадуть Україні чіткий сигнал про підтримку - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Україна на липневому саміті у Вільнюсі отримає чіткий сигнал, згідно з яким Київ будуть готові прийняти в НАТО. Майбутнє української держави - в Альянсі. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу Єнс Столтенберг.

Під час свого брифінгу у середу, 14 червня, він розповів про те, що на саміті НАТО, який у липні відбудеться у Вільнюсі, Україна отримає від Заходу чіткий сигнал про своє євроатлантичне майбутнє.

"Ми пошлемо потужний сигнал про підтримку і солідарність з Україною. Я чітко заявляю: майбутнє України - в НАТО", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що на Заході бачать великий контрнаступ ЗСУ і повернення все більшої кількості територій.

"Чим більше в України успіхів, тим більше можливостей у неї за столом перемовин. Втрати Західної техніки в Україні були очікувані", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, поки організація ухвалить потрібне Києву рішення.

За словами глави держави, гарантії безпеки будуть потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко вступити до НАТО, оскільки щодо питання є розбіжності серед країн. Однак Захід шукає компромісне рішення для Києва.

У The New York Times опублікували статтю, в якій йшлося про те, що західний світ може прийняти частину територій України до НАТО за історичною аналогією із Західною Німеччиною. Автори матеріалу припустили, що подібний сценарій можливий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити російських окупантів зі своєї землі.

Дивіться відео, в якому Зеленський заявив, що для України немає альтернативи вступу до НАТО:

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