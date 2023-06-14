Україну будуть готові прийняти до НАТО, Київ отримає сигнал - Столтенберг

Україна на липневому саміті у Вільнюсі отримає чіткий сигнал, згідно з яким Київ будуть готові прийняти в НАТО. Майбутнє української держави - в Альянсі. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу Єнс Столтенберг.
Під час свого брифінгу у середу, 14 червня, він розповів про те, що на саміті НАТО, який у липні відбудеться у Вільнюсі, Україна отримає від Заходу чіткий сигнал про своє євроатлантичне майбутнє.
"Ми пошлемо потужний сигнал про підтримку і солідарність з Україною. Я чітко заявляю: майбутнє України - в НАТО", - сказав Столтенберг.
Також він додав, що на Заході бачать великий контрнаступ ЗСУ і повернення все більшої кількості територій.
"Чим більше в України успіхів, тим більше можливостей у неї за столом перемовин. Втрати Західної техніки в Україні були очікувані", - підкреслив Єнс Столтенберг.
Вступ України до НАТО
Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, поки організація ухвалить потрібне Києву рішення.
За словами глави держави, гарантії безпеки будуть потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.
Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко вступити до НАТО, оскільки щодо питання є розбіжності серед країн. Однак Захід шукає компромісне рішення для Києва.
У The New York Times опублікували статтю, в якій йшлося про те, що західний світ може прийняти частину територій України до НАТО за історичною аналогією із Західною Німеччиною. Автори матеріалу припустили, що подібний сценарій можливий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити російських окупантів зі своєї землі.
Дивіться відео, в якому Зеленський заявив, що для України немає альтернативи вступу до НАТО:
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