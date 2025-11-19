Україна перетвориться на суцільні степи і пустелі: вчений попередив про зміни клімату

Від теплих зим виграють не тільки енергетики, а й аграрії.

https://glavred.net/synoptic/ukraina-prevratitsya-v-sploshnye-stepi-i-pustyni-uchenyy-predupredil-ob-izmeneniyah-klimata-10716917.html Посилання скопійоване

Вчений обіцяє радикальну зміну клімату в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Про що йдеться:

Кліматичні зміни подовжили посівну озимих і підвищили врожайність

Схід і Південь України ризикують перетворитися на напівпустелю, тоді як Полісся та Захід отримують вигоду

Війна додатково б’є по агросектору

Зміна клімату в Україні вже не прогноз на майбутнє, а реальність, яка впливає на кожну галузь сільського господарства. Частина регіонів отримує нові можливості, тоді як інші опиняються перед серйозними викликами.

Про це розповів Телеграфу доктор сільськогосподарських наук та головний науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

відео дня

Теплі зими: більше врожаїв і довша посівна

За словами науковця, пом’якшення зим принесло аграріям низку переваг. Через вищу температуру повітря восени та взимку посівна озимих значно подовжилась - фермери тепер можуть засівати поля навіть у листопаді й подекуди в грудні. Одночасно рання весна подовжує період вегетації, що позитивно відбивається на врожайності.

Однак теплі зими створюють сприятливі умови для шкідників, які легше перезимовують і швидше розмножуються навесні. Втім, як запевняє Авраменко, сучасні засоби захисту дозволяють контролювати цю проблему.

Схід і Південь висихають: ризик появи напівпустель

Набагато серйознішим викликом є нестача опадів. За словами вченого, Схід і Південь України поступово наближаються до субтропічного клімату з дуже сухим літом і малосніжною зимою. Особливо це помітно на Одещині, де кількість опадів за останні роки критично зменшилась. Якщо тенденція не зміниться, регіон за 10–20 років може перетворитись на напівпустелю, а сільське господарство - стати можливим лише завдяки зрошенню.

Полісся та Захід у виграші: нові культури та врожаї

На противагу південним областям, Полісся, Північ і Захід отримують плюси від кліматичних змін. Тут кількість опадів стабілізувалася, умови стали більш сприятливими для рослинництва. Це вже вплинуло на карту посівів: соняшник тепер вирощують у регіонах, де раніше й думати про це було складно.

Через окупацію Херсонщини баштанні культури почали масово з’являтися на Харківщині та Київщині, де вони тепер успішно ростуть. Натомість на Сході та Півдні скорочується вирощування сої, інших бобових і частково кукурудзи - через брак вологи.

Війна: заміновані землі та падіння врожайності

Кліматичні виклики накладаються на руйнівні наслідки повномасштабної війни. Значні площі родючих земель заміновані, забруднені токсичними речовинами та важкими металами, що загрожує і врожайності, і безпеці продукції.

Через бойові дії та втрату регіонів Україна недоотримує мільйони тонн зернових. Так, Харківська область, яка раніше збирала до 4 млн тонн, нині має врожай удвічі менший.

Експорт падає, внутрішні потреби - у безпеці

Попри втрати, загрози голоду в Україні немає. Але економічні наслідки - серйозні. Втрата частини Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей суттєво вдарила по виробництву пшениці, кукурудзи та соняшника - основних експортних культур.

"Проблема не в тому, чи зможемо ми себе прогодувати. Зможемо. Питання в тому, скільки ми зможемо експортувати і заробити", - підсумовує Авраменко.

Українське сільське господарство входить у період, коли доведеться адаптуватися і до зміни клімату, і до наслідків війни, шукаючи нові моделі рентабельності та стійкості в умовах непередбачуваності.

Якою буде зима в Україні

Провідні метеосистеми ECMWF та UKMO повідомляли, що Європу накриє м’яка та суха зима.

Відомо, що на більшій частині континенту, включно з Україною, кількість снігопадів буде нижчою за норму. Основні снігові зони зосередяться на півночі Європи, тоді як центральні та південні регіони залишаться здебільшого сухими.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності на 18 листопада. У Карпатах, південно-східних областях та на Харківщині очікуються сильні пориви вітру - 15-25 м/с.

Наталка Діденко говорила, що посилення похолодання в Україні буде вже з 24 листопада.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні протягом тижня буде мінливою у всіх регіонах. Погодні умови будуть нестійкими, з опадами та перепадами температур.

Рекомендуємо прочитати:

Про джерело: Телеграф Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред