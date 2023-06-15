Захід чекають дебати щодо України в НАТО, Байден наполягає на позиції - CNN

Заходу потрібно досягти консенсусу з питання України в НАТО, нездатність вирішити питання стане сигналом про проблеми в єдності Альянсу, пишуть журналісти.

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Байден підтримує вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент США Джо Байден і його команда дотримуються точки зору, згідно з якою на саміті НАТО у Вільнюсі має бути ухвалено рішення про те, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу, але коли саме – невідомо. Низка країн Східної Європи виступають за формування більш конкретного механізму, що передбачає вступ Києва до блоку після війни з агресором Росією. Нездатність врегулювати проблему може стати негативним сигналом для Північноатлантичного альянсу.

Журналіст CNN у своєму матеріалі пишуть, що питання майбутнього України в НАТО стане одним з ключових питань саміту Альянсу у Вільнюсі. В рамках минулих самітів союзники декларували свою позицію з цього питання, проте зараз нездатність досягти консенсусу стане негативним сигналом для єдності колективного блоку безпеки Заходу.

Зокрема, президент Штатів Байден і його адміністрація дотримуються позиції, згідно з якою на саміті у Вільнюсі повинні фактичний підтвердити нинішню позицію Альянсу: Україна вступить до НАТО, проте коли саме це станеться, невідомо.

Деякі союзники в Східній Європі, які географічно ближче до України і Росії, пропонують підтримати більш конкретний шлях євроатлантичної інтеграції Києва після закінчення війни з Москвою.

У Західній і Південній Європі побоюються прискореного вступу України в блок безпеки Заходу, оскільки Росія може висувати територіальні претензії Україні навіть після закінчення війни.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що Україна готова вступити до НАТО і чекає, поки Альянс ухвалить потрібне для Києва рішення.

За словами глави держави, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й іншим її країнам-сусідам.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко інтегруватися до НАТО, оскільки є розбіжності серед країн. Втім, Захід шукає рішення, яке може стати компромісним для Києва.

У The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Захід може прийняти частину територій України до НАТО за аналогією із Західною Німеччиною.

Автори статті припустили, що подібний сценарій може запрацювати, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів РФ зі своєї землі.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів, що для України немає альтернатив вступу до НАТО:

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