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Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу

Марія Тупік
15 червня 2023, 15:57 оновлено 15 червня, 16:10
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Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше".
Вступ України до НАТО
Вступ України до НАТО / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

15 червня Європейський парламент закликав союзників по НАТО виконати зобов'язання перед Україною і прокласти шлях приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше".

Документ підтримали 425 євродепутатів, 38 були проти, 42 – утрималися.

"До досягнення повноправного членства Євросоюз і його держави-члени разом з союзниками по НАТО і партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки гарантій безпеки, які повинні бути реалізовані відразу після закінчення війни. Парламент підкреслює, що інтеграція України як в НАТО, так і в ЄС підвищить регіональну і глобальну безпеку і зміцнить зв'язки між Україною та євроатлантичним співтовариством", – йдеться в документі.

Крім того, Еропарламент заявив про необхідність комплексного пакету заходів з відновлення України, який повинен бути спрямований на надання негайної, середньо - і довгострокової допомоги, реконструкцію і відновлення країни.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів, чому Україна обирає інтеграцію в НАТО:

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, поки організація прийме рішення. За словами глави держави, гарантії безпеки потрібні не тільки Києву, а й іншим країнам-сусідам.

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко вступити до НАТО, оскільки існують розбіжності серед держав-учасниць Альянсу. Захід шукає оптимальне рішення.

У The New York Times написали матеріал, в якому йдеться про те, що Україна може вступити до НАТО без окупованих Росією територій. Передбачається, що такий сценарій можливий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів Росії зі своєї землі.

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