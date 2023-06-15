Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу

15 червня Європейський парламент закликав союзників по НАТО виконати зобов'язання перед Україною і прокласти шлях приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше".
Документ підтримали 425 євродепутатів, 38 були проти, 42 – утрималися.
"До досягнення повноправного членства Євросоюз і його держави-члени разом з союзниками по НАТО і партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки гарантій безпеки, які повинні бути реалізовані відразу після закінчення війни. Парламент підкреслює, що інтеграція України як в НАТО, так і в ЄС підвищить регіональну і глобальну безпеку і зміцнить зв'язки між Україною та євроатлантичним співтовариством", – йдеться в документі.
Крім того, Еропарламент заявив про необхідність комплексного пакету заходів з відновлення України, який повинен бути спрямований на надання негайної, середньо - і довгострокової допомоги, реконструкцію і відновлення країни.
Дивіться відео, в якому Зеленський розповів, чому Україна обирає інтеграцію в НАТО:
Вступ України до НАТО
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, поки організація прийме рішення. За словами глави держави, гарантії безпеки потрібні не тільки Києву, а й іншим країнам-сусідам.
Глава Міноборони Британії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко вступити до НАТО, оскільки існують розбіжності серед держав-учасниць Альянсу. Захід шукає оптимальне рішення.
У The New York Times написали матеріал, в якому йдеться про те, що Україна може вступити до НАТО без окупованих Росією територій. Передбачається, що такий сценарій можливий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів Росії зі своєї землі.
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