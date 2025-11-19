'Є вторинна вигода': Alyona Alyona зізналась, чому не може схуднути

Реперка Alyona Alyona не може перетнути межу 110 кілограм.

https://glavred.net/stars/est-vtorichnaya-vygoda-alyona-alyona-priznalas-pochemu-ne-mozhet-pohudet-10716905.html Посилання скопійоване

Alyona Alyona про свою вагу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Ви дізнаєтесь:

Alyona Alyona розповіла про невдалі спроби схуднути

Чому реперка не може зменшити вагу

Українська артистка Alyona Alyona зізналась, що тема ваги для неї досі болюча. В інтерв’ю Славі Дьоміну вона розповіла, що причина її труднощів зі схудненням прихована у психології.

Реперка зазначила, що неодноразово намагалася худнути — іноді досягала результату й скидала по 20 кілограмів, але згодом вага поверталася.

відео дня

"Все-таки я з нею борюся. Я вже двічі чи тричі на 20 кілограмів худала... У мене є така найменша межа - 110 кіло, за яку я один раз отак ступила, і воно одразу назад пішло", — розповіла реперка.

Alyona Alyona - схуднення / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Артистка пояснила причини своїх невдалих спроб. Alyona Alyona вважає, що в основі її проблеми лежить психологія.

"У мого організму є вторинна вигода - він ніби боїться, що якщо я схудну, я не зможу витримати якийсь удар. Я рию, але не дорила ще, це так глибоко сидить. Як тільки я приїжджаю до Володьки, два дні і я мінус 3-4 кіло. Чого? Бо я розслабляюся і мені не треба захищатися. Тільки приїжджаю в Київ - зранку плюс два", — зізналась вона.

Alyona Alyona - діагноз / скрін з відео

Також реперка розповіла про свій діагноз, який ускладнює процес схуднення. Через РДУГ їй складно відмовити собі у смачному.

"А ще ж у мене діагностований РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності), я дофамінозалежна. Ну і їжа - це мій дофамін номер один. Не знаю, чим можна замінити дофамін від їжі", — зазначила Alyona Alyona.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно опинилася в центрі мовного скандалу, знову викликала неоднозначну реакцію українських фанатів. Причиною стала її нова публікація у Instagram.

Також український оператор та син відомого ведучого Костянтина Грубича Ярослав після важкого поранення та втрати руки не втрачає бажання захищати Україну. Військовослужбовець досі проходить лікування після втрати кінцівки, проте намагається посильно допомагати ЗСУ.

Вас може зацікавити:

Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред