Відомий російський фігурист зібрав сім'ю і терміново покинув Росію

Роман Костомаров зібрав дружину, дітей, а також свою матір і вивіз їх із терористичної Росії.

Костомаров втік із Росії / Кололаж Главред, фото РИА новости, peterburg2

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Роман Костомаров, який втратив кінцівки через перенесену інфекцію, терміново залишив терористичну Росію разом зі своєю дружиною і дітьми.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Повідомляється, що Костомаров вирушив на тривалий відпочинок після важких буднів у Росії, великої кількості операцій та ампутації.

Виявилося, що своє сімейство фігурист вивіз у місце паломництва всіх росіян - у Дубай. Компанію йому склали дружина Оксана Домніна, мама Валентина, а також діти - дочка Анастасія і син Ілля.

Роман Костомаров / Фото Известия

Костомаров і його ампутації

Роман Костомаров, який підтримує загарбницьку війну Росії проти України, тривалий час перебував у важкому стані та переніс кілька ампутацій.

Романа також кілька разів підключали до ШВЛ і ампутували не тільки стопи, а й гомілки обох ніг, а також всю кисть руки.

Раніше Главред писав про те, що скандальна блогерка Юлія Верба, показала наслідки удару терористичної Росії по Україні. Верба поділилася фото зі свого вікна, на якому видно, як поруч валить чорний густий дим.

Напередодні також у мережу злили незвичайне відео з донькою покійної російської актриси-путіністки Анастасії Заворотнюк та її чоловіка-фігуриста Петра Чернишова.

Про персону: Роман Костомаров Костомаров Роман - російський фігурист, який виступав у танцях на льоду з Тетяною Навкою. У парі з нею - олімпійський чемпіон 2006 року, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, триразовий переможець фіналів Гран-прі та триразовий чемпіон Росії. Заслужений майстер спорту Росії. У різний час партнерками Костомарова також були Катерина Давидова і Анна Семенович. Підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

