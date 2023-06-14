Без вступу в НАТО: США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки – NYT

Альянс перейде з Україною на вищий рівень взаємодії та інтеграції – від Комісії Україна-НАТО, яка була заснована у 1997 році, до Ради Україна-НАТО.

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США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Сполучені Штати Америки можуть запропонувати Україні гарантії безпеки згідно з ізраїльською моделлю, які не передбачають приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Така "ізраїльська модель" передбачатиме 10-річне зобов’язання щодо безпеки зі США. Продовжуватиметься надання військової і фінансової допомоги Україні, також буде можливість спільного виробництва. Проте це не ті гарантії безпеки, яких прагне президент України Володимир Зеленський. Про це пише видання New York Times.

Зазначається, що під час саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня цього року, Альянс представить главі Української держави Володимиру Зеленському низку зобов’язань держав-членів щодо продовження надання Україні зброї, боєприпасів і грошей у середньостроковій перспективі. При цьому таке постачання не залежатиме від успішності контрнаступу українських військових чи календаря виборів.

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Крім цього, є очікування щодо того, що НАТО перейде з Україною на вищий рівень взаємодії та інтеграції – від Комісії Україна-НАТО, яка була заснована у 1997 році, до Ради Україна-НАТО.

Також під час саміту у Вільнюсі підніматиметься питання довгострокових гарантій безпеки для України. Видання зазначає, що помічники президента США Джо Байдена кажуть членам Конгресу про намір перейти до чогось схожого на те, що вони називають "ізраїльською моделлю". Така модель передбачає 10-річне зобов’язання щодо безпеки зі США.

Ці гарантії безпеки передбачають продовження надання Україні військової і фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Такі кроки до того ж повинні показати російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка України Заходом не припиниться.

Проте це не такі гарантії безпеки, яких прагне президент України Володимир Зеленський, зазначають у виданні. Є багато тих, хто наполягає, що варто посилити зобов’язання перед Україною, і вони наголошують, що безпеку Української держави може гарантувати лише її членство у НАТО.

При цьому у виданні зазначають, що зараз на міжнародній арені триває дискусія щодо вступу України до НАТО.

Вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати членом НАТО. Але зараз наша держава чекає, коли Альянс буде готове нас прийняти. Український лідер наголосив, що через агресію країни-окупанта Росії гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для її сусідів.

Заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що НАТО має запропонувати чіткий алгоритм дій, який потрібно реалізувати Україні та блоку для подальшої євроатлантичної інтеграції Києва. Треба, щоб дорожня карта передбачала конкретний короткостроковий план вступу України до НАТО після перемоги у війні з окупантом Росією. До того ж Києву потрібні конкретні гарантії безпеки, в тому числі і до того, як відбудеться вступ до колективного блоку безпеки Заходу.

У той же час міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначав, що вступ України до Північноатлантичного альянсу не буде швидким, щодо цього питання все ще є розбіжності. Українська держава не приєднається до НАТО найближчим часом.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов зазначав, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні, Україна очікує на затвердження механізму вступу до Північноатлантичного альянсу. Київ повинен чітко розуміти, що після завершення війни з агресором Росією євроатлантична інтеграція держави відбудеться протягом одного-двох років.

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