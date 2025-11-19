Угоди про припинення війни буде досягнуто цього тижня - Politico

Білий дім стверджує, що ця угода буде підтримана всіма сторонами.

Рамкова угода про припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

З'явилося просування в переговорах

Цього тижня може бути рамкова угода про припинення війни

Між Україною та РФ буде досягнута рамкова угода про припинення війни. Це може статися вже цього тижня або до кінця місяця. Про це говорять у Білому домі, йдеться в подкасті Politico.

Як стверджується, у справі переговорів між Україною та РФ з'явилося раптове просування. Саме через це нібито Україну терміново приїхав глава Пентагону США для переговорів із Володимиром Зеленським.

"Я говорила з високопоставленим джерелом у Білому домі. Воно мені сказало, що в Білому домі очікують початку кінця цього конфлікту між Росією та Україною вже цього тижня. Найпізніше, за їхніми словами - наступного тижня. Такі очікування в Білому домі на найближчі два тижні. Ми не побачимо підписання мирної угоди, але ми побачимо рамки мирної угоди між Україною і Росією, Путіним і Зеленським", - ідеться в подкасті.

Також нібито з'явився секретний мирний план, який обговорював Віткофф і Путін. Однак в обговоренні цього плану Україна не брала участі.

Водночас у подкасті стверджується, що Стів Віткофф намагається задіяти Україну в переговорах щодо цього мирного плану.

"Те, що ми збираємося запропонувати [Україні], розумно... Нам, по суті, плювати на європейців. Головне - щоб Україна погодилася", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Переговори з РФ - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду прокоментував зміну підходу США в переговорах із Росією. За його словами, у Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що спроби ізолювати Росію від Китаю приречені на провал.

"Вашингтон розуміє, що всі питання, пов'язані з діями Москви, потрібно обговорювати насамперед із Пекіном. Водночас американська сторона може ще намагатися підтримувати певний діалог з Росією. Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов із Путіним, оскільки Росія фактично виступає проксі Китаю", - зазначив Загородній.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що український активіст і волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна, яку Росія розв'язала проти України, завершиться лише тоді, коли одна з держав припинить своє існування.

Раніше повідомлялося, що Путіну потрібно "більше переконань", щоб погодитися на укладення угоди з Україною, якої прагне досягти президент США Дональд Трамп. Тому в Британії пропонують чинити більший тиск на диктатора.

Напередодні Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну в Україні, оскільки, за його словами, "немає можливості для переговорів". У Кремлі не згодні зі словами держсекретаря США Марко Рубіо про те, що РФ не хоче миру.

