УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТО

Андрій Ганчук
15 червня 2023, 11:23 оновлено 15 червня, 11:30
42
Україна захищає від країни-агресора Росії не тільки свою країну, але і всю Європу, нагадав західному світу міністр оборони Олексій Резніков.
Україна, НАТО
Україна працює над тим, щоб впровадити всі стандарти НАТО - Резніков / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна - частина східного флангу НАТО, тому настав час ухвалити рішення про повноцінний вступ країни до Альянсу. У Києві чекають, що на саміті у Вільнюсі вирішать, коли відбудеться євроатлантична інтеграція української держави. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Голосу Америки він розповів про те, що в Києві за результатами саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі з'явиться прозорість з приводу вступу України до НАТО.

Український народ захищає від російської агресії не тільки свою країну, а й всю Європу.

"Ми вже добилися вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності", - сказав Резніков.

За його словами, "вся країна чекає на ясність", коли Україна зможе стати учасником колективного блоку безпеки Заходу. Держава, в свою чергу, працює над тим, щоб впровадити всі стандарти НАТО.

"Наша мета - виконати все, що знаходиться в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", - підкреслив Олексій Резніков.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів, чому Україна обирає інтеграцію до НАТО:

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, поки організація ухвалить рішення. За словами глави держави, гарантії безпеки потрібні не тільки Києву, а й іншим країнам-сусідам.

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко вступити до НАТО, оскільки існують розбіжності серед держав-учасниць Альянсу. Захід шукає оптимальне рішення.

У The New York Times написали матеріал, в якому йдеться про те, що Україна може вступити до НАТО без окупованих Росією територій. Передбачається, що такий сценарій можливий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів Росії зі своєї землі.

Інші новини:

НАТО Олексій Резніков війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

11:33 Україна
"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТО

"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТО

11:23 Політика
Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все було

Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все було

10:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:33

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

11:33

Не тільки Україну, а й Білорусь: Шольц озвучив лиходійські плани Путіна

11:23

"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТОВідео

11:08

Як самому порахувати собі пенсію: у ПФУ розповіли про простий спосіб

11:07

Одне на двох із собакою: жінка вибрала ім'я для сина й нарвалася на критику

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:38

Експерт пояснила, що буде, якщо на захоплену ЗАЕС не потрапить місія МАГАТЕ

10:29

Путіну готують подарунок на день народження: у Мережі з'ясували, до чого тут Донбас

10:22

Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все булоВідео

10:11

Врятований з Херсона гігантський кіт став зіркою в мережі: історія МаксаВідео

Реклама
09:58

Аварія на ЗАЕС реальна: Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач

09:24

Захід чекають дебати щодо України в НАТО, Байден наполягає на позиції - CNNВідео

09:06

Тувинська ганьба! Сергія Шойгу знову попустилиПогляд

09:03

ЗСУ до кінця літа закінчать тренування на танках Abrams - CBS

08:44

На Україну чекають випробування, багато що в контрнаступі зведеться до виснаження - ReutersВідео

08:28

Податкова буде виписувати новий штраф: наскільки великий і як уникнути

08:26

Армія України впевнено просувається, війська РФ чинять опір - МалярВідео

07:45

Одружився під час війни: у Запорізькій області загинув молодий воїн ЗСУ

07:40

Вночі Краснодар та Крим не спали: лунали вибухи

07:05

Головоломка на швидкість: лише одиниці знайдуть зірку серед котів за 7 секунд

06:52

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі: що відомо про нічну атаку РФФото

Реклама
06:50

У Путіна немає мужності пустити собі кулю в лобПогляд

06:30

Чому ми неправильно вживаємо слово "відтак": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:27

Який колір волосся омолоджує після 60 років: 6 типів фарбування, що все псують

05:30

Пригожин вийшов за рамки "замовлень Путіна": Піонтковський пояснив його рольВідео

05:00

Мигдалеподібні або круглі: що очі можуть сказати про людину

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 15 червняВідео

03:30

Громадянська війна і палацовий переворот: Фесенко спрогнозував майбутнє РосіїВідео

02:50

"Безхребетне населення": Цимбалюк розкритикував чоловіків, які втікли з України

02:20

Що буде якщо розмовляти з котом: результат вас приємно здивуєВідео

01:35

Експерт розповіла, як росіяни можуть влаштувати аварію на ЗАЕС

14 червня, середа
23:55

"Тікатимуть вже влітку": Світан анонсував розгром окупантів в Бахмуті та Соледарі

23:38

Європарламент визнав військовим злочином РФ підрив Каховської ГЕСВідео

23:10

Після майже 7 років ув'язнення РФ повернула політв'язня Андрія ЗатхеяВідео

22:55

Як зараз виглядає синьошкіра Діва Плавалагуна з фільму "П'ятий елемент"

22:14

ЗСУ успішно контрнаступають, але операція може затягнутися на місяці - Sky NewsВідео

22:10

Ви будете здивовані: 5 несподіваних способів, чим замінити губку на кухні

22:02

Завалило камінням і металом: у Краматорську з-під завалів дістали жінкуВідео

21:29

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися з дня на день - ЗМІВідео

20:50

Чоловік розпилив в машині дезодорант і закурив: наслідки були страшні

20:35

Яніна Соколова. Суть скандалу з "порохоскотом" і нареченою Да ВінчіВідеоблоги

Реклама
20:28

Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тишаВідео

20:14

HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

20:11

Кондратюк розніс Лорак і Повалій: "Усе до одного місця - діти, вбиті українці"Відео

19:41

Роман Цимбалюк. Путін просить воєнкорів почекати: у НАТО скоро закінчаться патрониВідеоблоги

19:30

Експерт назвав "потужним результатом" дій Свириденко і Шурми зростання ВВП на 2,4% під час війни

19:14

Кадиров знайшов свою "праву руку": переконує, що Делімханов живий-здоровий

19:06

Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливиВідео

19:01

Мріяв стати коміком: як Залужний перетворився з "Валєрчика" у мужнього генерала

18:53

Політичні тварини намагаються залишитися у гріПогляд

18:45

Новий удар від Гааги для Путіна: суд почав розслідування підриву Каховської ГЕСВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти