"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТО

Україна захищає від країни-агресора Росії не тільки свою країну, але і всю Європу, нагадав західному світу міністр оборони Олексій Резніков.

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Україна працює над тим, щоб впровадити всі стандарти НАТО - Резніков / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна - частина східного флангу НАТО, тому настав час ухвалити рішення про повноцінний вступ країни до Альянсу. У Києві чекають, що на саміті у Вільнюсі вирішать, коли відбудеться євроатлантична інтеграція української держави. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Голосу Америки він розповів про те, що в Києві за результатами саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі з'явиться прозорість з приводу вступу України до НАТО.

Український народ захищає від російської агресії не тільки свою країну, а й всю Європу.

"Ми вже добилися вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності", - сказав Резніков.

За його словами, "вся країна чекає на ясність", коли Україна зможе стати учасником колективного блоку безпеки Заходу. Держава, в свою чергу, працює над тим, щоб впровадити всі стандарти НАТО.

"Наша мета - виконати все, що знаходиться в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", - підкреслив Олексій Резніков.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів, чому Україна обирає інтеграцію до НАТО:

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, поки організація ухвалить рішення. За словами глави держави, гарантії безпеки потрібні не тільки Києву, а й іншим країнам-сусідам.

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес вважає, що Україна не зможе швидко вступити до НАТО, оскільки існують розбіжності серед держав-учасниць Альянсу. Захід шукає оптимальне рішення.

У The New York Times написали матеріал, в якому йдеться про те, що Україна може вступити до НАТО без окупованих Росією територій. Передбачається, що такий сценарій можливий у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів Росії зі своєї землі.

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