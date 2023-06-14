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Успіхи ЗСУ "зламають" Путіна: генсек НАТО відповів, як контрнаступ вплине на війну

Альона Вороніна
14 червня 2023, 17:26 оновлено 14 червня, 17:28
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Поки що невідомо, чи стане контрнаступ поворотним у війні. Але що більше цілей Україна досягне на полі бою, то більше Путін розумітиме, що він не переможе.
Йенс Столтенберг, украинские военные, Владимир Путин
Генсек НАТО відповів, як контрнаступ вплине на війну/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 36 ОМБП імені Михайла Белінського, скрін

Поки що рано робити висновки про те, чи стане контрнаступ українських військових поворотним у війні країни-агресорки Росії проти України. Проте ЗСУ все більше просуваються вперед, а це може показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не зможе перемогти у війні.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у середу, 14 червня, напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє "Європейська правда". Він зазначає, що поки що рано щось прогнозувати, тому що тривають перші дні контрнаступу.

"Це досі початкові дні (контрнаступу, – ред.) і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", – зазначив генсек НАТО.

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Проте він додав, що захисники України просуваються вперед на фронті й звільняють більше окупованих територій.

Столтенберг наголосив, що успіхи українських військових на полі бою зміцнять переговорну позицію України.

"Що більше цілей Україна досягне, то більше президент Путін розумітиме, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", – сказав генсек Альянсу.

Крім цього, він додав, що прогрес захисників Української держави на полі бою показує також те, яке важливе значення має підтримка країн-членів НАТО.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше видання The Washington Post зазначало, що українські військові нібито пішли в контрнаступ, відкриваючи вирішальний етап у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У ніч на 7 червня ЗСУ посилили удари по позиціях окупантів.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр 11 червня повідомила, що українські військові контрнаступають у Донецькій області і звільняють українські населені пункти від російських окупантів. У Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. За її даними, ЗСУ просунулися в районі Берховського водосховища на 250 метрів. На півдні українським військовим вдалося просунутися на двох напрямках – від 300 до 1500 метрів.

12 червня Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів. Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.

Представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов 13 червня зазначав, що ЗСУ йдуть вперед під час наступальної операції на Бердянському напрямку. Під час ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за добу на Бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

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