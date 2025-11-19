"Стан важкий": 66-річний Степан Гіга потрапив до лікарні

Артист потребував термінового оперативного втручання.

Степан Гіга зараз - співак опинився в лікарні та переніс операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/stepan.giga_official

Стисло:

Степан Гіга переніс операцію

У виконавця розповіли, як він почувається зараз

Найближчі концерти українського естрадного співака Степана Гіги скасовано у зв'язку з непередбачуваними обставинами. Представники артиста в соціальних мережах повідомили про погіршення його здоров'я.

Лише за три дні після свого 66-річчя Степан Петрович потрапив у лікарню, де йому було проведено екстрену операцію "у зв'язку із хворобою". Діагноз співака не розкривають.

Відомо, що стан Степана Гіги стабільний, хоч і важкий. "Він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення і реабілітації. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання", - пишуть представники зірки.

Степан Гіга зараз - співак опинився в лікарні та переніс операцію / фото: instagram.com/stepan.giga_official

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

