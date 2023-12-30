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Ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла, у столиці оголошено траур

Анна Ярославська
30 грудня 2023, 13:33
У суботу рятувальники виявили ще тіла загиблих під завалами складського приміщення в Шевченківському районі столиці.
Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву забрав життя 16 мирних українців / Колаж: Главред, фото: ДСНС, pixabay.com

У Києві зросла кількість жертв ракетного удару РФ 29 грудня. У суботу рятувальники виявили ще тіла під завалами складського приміщення в Шевченківському районі. Станом на 30 грудня в столиці загинули 16 людей.

Спочатку повідомлялося про 15 жертв атаки.

"В результаті ракетного удару по столиці кількість загиблих зросла вже до 15. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію, виявили ще тіла під завалами. Бійці ДСНС продовжують роботи на найбільш пошкоджених об'єктах", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Трохи пізніше в КМВА уточнили, що рятувальники виявили ще одне тіло під завалами. Таким чином, кількість загиблих зросла до 16.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триватиме до неділі.

"Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. В даний час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали", - написав він у Telegram.

1 січня в Києві буде оголошено днем жалоби.

  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву Facebook/DSNSKyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву Facebook/DSNSKyiv

Ракетний удар по Україні 29 грудня

29 грудня російські окупанти завдали найбільшої серії ракетних ударів та ударів дронами по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Мішенню була вся країна.

Окупанти атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури.

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня – день жалоби за загиблими в результаті російської атаки.

У Запоріжжі кількість жертв зросла до 9 осіб. У Дніпрі загинули 6 мирних жителів, в Одесі окупанти обірвали життя чотирьох невинних людей.

В результаті ворожого ракетного обстрілу по Харкову загинули 3 людини. В обласну клінічну лікарню доставили 12 поранених. На даний момент в лікарні перебувають 8 пацієнтів, з них 2 – у важкому стані, 6 – стан легкий.

Всі подробиці масованого удару по Україні читайте в матеріалі: Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ.

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