Ракетний удар по Україні: ЗМІ дізнались скільки коштувала Росії масована атака

Як зазначають ЗМІ, масований ракетно-дроновий обстріл території України вночі та вранці 29 грудня коштував Російській Федерації більше 1 мільярда доларів.

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ЗМІ дізнались скільки Росія витратила на масовану атаку / Колаж Главред, фото: УНІАН

В ніч на 29 грудня російські війська влаштували масштабний удар по Україні з повітря. Загалом було випущено 36 дронів "Шахед" і 122 ракети повітряного базування. Як йдеться у матеріалі видання "Економічна правда", ця атака коштувала Російській Федерації 1,273 млрд дол.

Як йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ, всього росіяни випустили по території України 158 цілей. Зокрема:

36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Журналісти зазначають, що вартість гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" може оцінюватись в 10 мільйонів доларів і більше, а загальна вартість 5 запусків становить 50 мільйонів доларів.

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"Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол", - йдеться у матеріалі.

Згідно з даними Forbes, ракета Х-101 оцінюється в 13 мільйонів доларів, отже, загальна вартість випущених 29 грудня ракет по території України складає 1,17 мільярда доларів. Вартість ракети Х-22 оцінюється в 1 мільйон доларів, отже, загальна сума за випущені ракети складає 8 мільйонів доларів.

"Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 42 млн дол", - вказують журналісти.

Також, згідно з даними Forbes, вартість ракет Х-31П та Х-59 становить по 0,5 мільйона доларів кожна. Отже, загальна вартість складає 2,5 мільйона доларів.

"Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис дол", - йдеться в матеріалі ЕП.

Масований обстріл України 29 грудня

Російські війська 29 грудня завдали ракетно-дронових ударів по містах України. Ці удари призвели до жертв серед мирного населення.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія використала 18 бомбардувальників Ту-95 та почала атаку з дронів для розвідки перед подальшими ракетними ударами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія здійснила атаку на Україну за допомогою понад 150 ракет та дронів, проте українським військам вдалося збити 114 ворожих цілей. Атаки спрямовані були на промислову, цивільну та військову інфраструктуру.

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