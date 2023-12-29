Путін - "бункерний щур": Данілов пообіцяв відповідь за ракетний удар по Україні

Ракетний удар РФ по Україні матиме для неї прямо протилежний ефект, впевнений Олексій Данілов.

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Олексій Данілов прокоментував ракетний удар РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН, скріншот YouTube

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що відповідь за масований удар по Україні 29 грудня не змусить себе чекати.

"Все це справа бункерного щура, який своїми руками риє власну могилу, прийнявши рішення напасти на Україну, яка врешті-решт її і поховає. Ми будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно, поки - #RussiaDie", - написав він в Facebook, маючи на увазі диктатора РФ Володимира Путіна.

Секретар РНБО підкреслив, що відповідь на удари по Дніпру, Одесі, Львову, Харкову і Києву не змусять себе чекати.

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"З холодною ненавистю і гарячим серцем зустрічаємо цей день. Ракетні судоми тимчасово існуючої Росії мають і будуть мати прямо протилежний ефект, ніж очікують кремлівські покидьки, але вони ніколи не розуміли і вже ніколи не зрозуміють Україну", - додав глава РНБО.

При цьому Данілов також назвав п'ять пунктів після чергового масованого удару РФ по Україні:

ще більша ненависть до Росії і росіян, які з тваринною покірністю підтримують ра**истський режим - вони вороги, назавжди;

максималізація неприйняття всього, що пов'язано з російськістю - культури, мови, традицій. Країною, яка вбиває дітей і вибирає "військовими" цілями пологового будинку;

недопущення розмов і дій в напрямку будь-яких компромісів з країною-недобитком, гнійним шматком недоімперії;

кристалізація ідеї та руху національного опору - #RussiaMustDie!;

остаточне знищення можливості існування будь-яких проросійських рухів в Україні.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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