Росія випустила по Україні 110 ракет: Зеленський розповів подробиці атаки

Під удар потрапили пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки і приватні будинки, комерційний склад, парковка.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-vypustila-po-ukraine-110-raket-zelenskiy-rasskazal-podrobnosti-ataki-10528961.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів подробиці ракетного удару по Україні 29 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот, Дніпропетровська ОВА

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованої ракетної атаки вранці 29 грудня Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет, більша частина з них збита.

Під удар потрапили Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші міста.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговий центр, багатоповерхівки і приватні будинки, комерційний склад, парковка", - перерахував президент об'єкти російської атаки.

відео дня

"Сьогодні Росія била майже всім, що має в своєму арсеналі: Кинджали, С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101 / Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, велика частина збита", - додав глава держави у Telegram.

На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють в посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб забезпечити безпеку своїй країні, кожному місту, всьому нашому народу. Російський терор повинен програти - і саме так буде", - додав Зеленський.

Також президент опублікував і відео наслідків російського ракетного удару:

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час ранкової атаки на Україну 29 грудня РФ застосувала безліч різних типів ракет, крім "Кинджалів". Ворог піднімав у повітря 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95, мішенню була вся країна.

Всі подробиці масованого удару по Україні читайте в матеріалі: Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ.

Крім того, окупанти атакували Україну дронами та ракетами і минулої ночі. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

Інші новини по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.