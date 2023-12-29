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"Прагне знищити Україну": Байден закликав зупинити Путіна після ракетного удару

Руслана Заклінська
29 грудня 2023, 21:32
Президент США Джо Байден засудив ракетний удар Росії по Україні та закликав Конгрес затвердити нове фінансування для України.
'Прагне знищити Україну': Байден закликав зупинити Путіна після ракетного удару
Президент США відреагував на ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/dnipripetrovskaODA

Президент США Джо Байден рішуче осудив масовані удари Росії по Україні, які призвели до жертв серед мирного населення. Ракетно-дронова атака є проявом агресивного бажання диктатора Володимира Путіна знищити Україну та підкорити її народ. Про це Джо Байден повідомив у своїй заяві.

Лідер США зауващив, що ранкова атака 29 грудня по пологовому будинку, торговому центрі та житлових кварталах призвела до трагічної загибелі мирних жителів та численних поранень серед населення.

"Це суворе нагадування усьому світу про те, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та поневолити її народ. Його необхідно зупинити", - сказав президент США.

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Байден наголосив на необхідності зупинити дії Путіна та висловив впевненість, що в цьому питанні важливо вжити ефективних заходів. Також він закликав Конгрес затвердити нове фінансування для України, важливе для постачання зброї та систем ППО, необхідних для захисту населення.

"Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань", - додав Байден.

Американський президент підкреслив, що ставка в цій боротьбі виходить за межі України і торкається всього Північноатлантичного альянсу. У своєму виступі Байден підкреслив, що підтримка України та реакція на цю загрозу не тільки обов'язок, але й вимога часу, оскільки не відгукнутися на заклик свободи означає піддатися агресору.

"Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відгукнеться на заклик свободи", - підсумував він.

Ракетний удар 29 грудня по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні відбулась масштабна ракетна атака. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.

Як повідомляв Главред, російські війська здійснили удар по Україні за допомогою 36 дронів "Шахед" і 122 ракет повітряного базування. Така атака обійшлась Російській Федерації у 1,273 млрд доларів.

Також головнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний, повідомив про масштабну атаку Росії на Україну, внаслідок якої було запущено понад 150 ракет та дронів. Українським військам вдалося знищити 114 ворожих об'єктів, призначених для атаки на промислові, цивільні та військові об'єкти.

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