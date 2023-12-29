Радбез ООН збереться на термінове засідання через масований ракетний удар по Україні

Рада безпки ООН збереться на екстрене засідання, щоб обговорити масовані обстріли Росії по Україні.

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Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН / Колаж: Главред, фото: УНЫАН

Рада безпеки ООН збереться на термінове засідання для обговорення обстрілу України Росією 29 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Засідання заплановане на 16:00 за східноамериканським часом (23:00 за Києвом).

"Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив глава МЗС. відео дня

Україна разом з численними державами-членами ООН звернулася до голови ООН з проханням скликати засідання. На ньому планують розглянути атаку Росії ракетами та безпілотниками, що спричинили велику кількість жертв та руйнувань цивільної інфраструктури в Україні.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, 29 грудня країна-агресорка здійснила масований удар за допомогою безпілотників та ракет. Вибухи пролунали у багатьох містах України, де пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури та житлові райони.

Також президент Зеленський повідомив, що під час ракетної атаки Росія випустила близько 110 ракет, проте більшість з них було збито. Вибухи выдбулись у Києвы, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та інших містах.

Як повідомляв Главред, російські війська випустили по Україні 36 дронів і 122 ракети повітряного базування. Вартість цієї атаки для Російської Федерації склала 1,273 млрд доларів.

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