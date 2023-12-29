ЗСУ - про масштабну атаку РФ на Україну: били з 18-ти Ту-95 всім, крім Калібрів

Окупаційні війська агресора Росії під час ранкової атаки на Україну 29 грудня застосували безліч різних типів ракет, крім Кинджалів. Ворог піднімав у повітря 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95, мішенню була вся країна. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські війська застосували ракети і Шахеди. У хід пішли різні засоби повітряного нападу, крім калібрів.
"Фактично летіло все"
"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Бачимо застосування "Шахедів". Також летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або Х-32", - зазначив Ігнат.відео дня
Також він додав, що окупанти піднімали в повітря близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 і застосували їх під час атак.
"За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555. Власне ми бачимо, що дійсно ворог завдав потужного удару. Є збиття. На жаль, є і постраждалі", - додав речник Повітряних сил.
Крім того, він уточнив, що мішенню загарбників була вся Україна.
"Мішенню була Україна, тому що стільки червоного на наших моніторах (червоне - ворожі цілі) дуже давно не було помітно. Карта фактично вся була в повітряних цілях ворога - по всіх областях, по всіх напрямках", - резюмував Юрій Ігнат і підкреслив, що спочатку ворог запустив дрони, щоб провести розвідку, а потім вдарив ракетами.
Масована ракетна атака на Україну 29 грудня
Війська Росії атакували ракетами Україну у п'ятницю вранці, 29 грудня. Повітряна тривога була оголошена по всій країні. У Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах і областях прогриміли вибухи.
В результаті прильоту по Дніпру є поранені і загиблі. У місті після атаки російських окупантів пошкоджено пологовий будинок. Раніше повідомлялося про пожежу в торговельному центрі.
У Харкові після ударів РФ 22 прильоту, повідомив градоначальник Ігор Терехов. За його словами, ворожі сили потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури – школу, лікарню та житлові будинки. Є постраждалі, загинув чоловік.
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