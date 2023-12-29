Росія атакувала Україну понад 150 ракетами і дронами: Залужний розкрив деталі

Війська протиповітряної оборони та підрозділи Сил оборони України знищили 114 зі 158 ворожих цілей, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-atakovala-ukrainu-bolee-150-raketami-i-dronami-zaluzhnyy-raskryl-detali-10528982.html Посилання скопійоване

Росія атакувала об'єкти критичної, промислової та військової інфраструктури - Залужний / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Російські окупанти 29 грудня атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури. Є постраждалі і загиблі. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що російські окупанти здійснили масову комбіновану атаку на Україну. Застосовувалася стратегічна авіація.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі. Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55", - розповів Залужний. відео дня

Харків був атакований ракетами С-300

За словами головкома росіяни завдали ударів по Харкову керованими зенітними ракетами С-300.

Росія випустила ракети із Курської та Бєлгородської областей

Воєначальник також акцентував увагу на тому, що окупанти завдавали ударів із Курської та Бєлгородської областей, а також з окупованого Криму.

Зокрема, у Курській області окупанти приблизно о 5 ранку застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили 8 крилатих ракет Х-22/х-32 в напрямку півночі і центру України.

В цілому, загарбники випустили як мінімум 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії, з Курщини, Білгородщини та окупованого Криму.

О 6:30 злетіли 5 винищувачів МіГ-31К, які пустили 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 з Астраханської області.

Також окупанти застосували тактичну авіацію Су-35 - вони запустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П і одну Х-59.

Росія атакувала 158 ракетами і дронами

Згідно з попередніми даними, російські окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу – ракети різних типів та ударні безпілотники.

ЗСУ знищили 114 ворожих повітряних цілей

Повітряні сили та підрозділи сил оборони України знищили 27 російських БПЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/х-55.

Масштабна ракетна атака на Україну

Окупанти Росії атакували ракетами і дронами Україну в п'ятницю вранці, 29 грудня. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. У Харкові, Києві, Дніпрі, Львові та інших містах прогриміли вибухи. Є постраждалі і загиблі.

Росія випустила по Україні 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За словами гаранта, окупанти максимально застосували свій військовий арсенал і влучили по різних об'єктах цивільної інфраструктури. Більшу частину ракет збили.

Війська РФ піднімали у повітря 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95, розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Росіяни застосували ракети безлічі типів, крім калібру. Мішенню була вся територія України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.