УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ

Анна Ярославська
29 грудня 2023, 09:29оновлено 29 грудня, 10:13
Окупанти атакували міста України балістикою, крилатими ракетами і С-300, дронами і ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.
Ракетний удар по Україні
Що відомо про наслідки масованої атаки росіян 29 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine, t.me/andriysadovyi

Вранці в п'ятницю, 29 грудня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Потужні вибухи прогриміли у Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі та інших містах.

Повітряна тривога була оголошена о 6:34 ранку. Відбої тривог почалися лише з 9:30.

Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій, російські окупанти атакували міста України "Кинджалами", балістикою, крилатими ракетами і С-300, дронами і ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

відео дня

Вибухи в Києві

У столиці вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - потяги слідують без зупинки.

На станції метро "Лук'янівка" у Києві пошкоджено вікна, частково розбито скляну стелю.

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
Метро "Лук'янівка" після атаки / Фото: Telegram

Три людини знаходяться під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі.

У цьому ж районі виявили загоряння в недобудованому бізнес-центрі.

Семеро людей госпіталізовано.

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: МВС
Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: МВС

Вибухи у Львові

У Львові пошкоджено житловий будинок по вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених, зазначив голова місцевої ОВА Козицький. Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про одного загиблого в результаті ракетного удару. Вісім людей поранені. Пошкоджено 3 школи та дитячий садок.

Наслідки ракетного удару по Львову
Наслідки ракетного удару по Львову / Фото: t.me/andriysadovyi
У Львові пошкоджено школу внаслідок атаки РФ
У Львові пошкоджено школу внаслідок атаки РФ / Фото: t.me/andriysadovyi

Ракетний удар по Дніпру

У Дніпрі пошкодження отримав пологовий будинок. У будівлі вибито вікна.

"Пологового немає взагалі. Немає пологового будинку", - кажуть очевидці ракетного удару по лікарні.

Також у місті горить торговий центр. За інформацією мера Дніпра Філатова, в результаті атаки постраждалі та загиблі.

Пізніше голова Дніпроптерівської ОВ Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, у місті постраждали близько півтора десятка людей. Чотири людини загинули.

"У Дніпрі є "приліт" по торговому центру. Виникла пожежа. Знівечений приватний будинок, шестиповерховий будинок, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо", - написав він у Telegram.

  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру
    Наслідки ракетного удару по Дніпру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибухи в Харкові

У Харкові - пошкодження медичного закладу, складів, цивільних підприємств. Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, повідомив глава Харківської ОВО Синєгубов.

"На даний момент 22 обстріли, "прильоти" по різних районах Харкова. На жаль, постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" та виробниче підприємство", - сказав мер міста Ігор Терехов.

Ракетний удар по Запоріжжю

Як повідомив голова Запорізької адміністрації Юрій Малашко, у Запоріжжі цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила у відкриту місцевість, ще одна - зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

Внаслідок удару загинула жінка та ще 10 людей отримали поранення. Під завалами однієї з будівель можуть бути люди.

  • Ракетний удар по Запоріжжю
    Ракетний удар по Запоріжжю Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар по Запоріжжю
    Ракетний удар по Запоріжжю Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар по Запоріжжю
    Ракетний удар по Запоріжжю Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар по Запоріжжю
    Ракетний удар по Запоріжжю Фото: t.me/zoda_gov_ua

Ракетний удар по Україні в ніч на 29 грудня 2023

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини України Вибух у Києві вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

ЗСУ - про масштабну атаку РФ на Україну: били з 18-ти Ту-95 всім, крім Калібрів

ЗСУ - про масштабну атаку РФ на Україну: били з 18-ти Ту-95 всім, крім Калібрів

10:12 Україна
Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ

09:29 Україна
Масований удар по Дніпру: є жертви та приліт по пологовому будинку

Масований удар по Дніпру: є жертви та приліт по пологовому будинку

09:26 Україна
Всі головні новини

Популярне

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку 13974

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків 10379

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Собакам пора щось міняти, Кози - не мовчіть 6313

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Собакам пора щось міняти, Кози - не мовчіть

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов 5799

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

Останні новини

10:12

ЗСУ - про масштабну атаку РФ на Україну: били з 18-ти Ту-95 всім, крім Калібрів

10:07

Як зі звичайної картоплі приготувати святкову: дуже швидке гаряче блюдо на Новий рік

09:30

Торгові марки №1: повний список за версією "Вибір року" в Україні новости компании

09:26

Масований удар по Дніпру: є жертви та приліт по пологовому будинкуФото

08:51

Ракетний удар по Україні: є загиблі та поранені, вибухи в багатьох областяхФотоВідео

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФУдар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
08:48

У Харкові після ударів РФ 22 роки: є поранені, загинула людина - мер Терехов

08:35

У Дніпрі протягом години гриміли вибухи: горить торговий центр - ЗМІ

08:20

Гроші потрібні вже в січні: Кабмін звернувся до Заходу за допомогою - Bloomberg

08:10

Для чого росіяни вкидають тези про "заморозку"?Погляд

Реклама
07:40

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ

07:15

Вся Україна "червона": РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи

06:49

Ракетний удар по Україні: у Львові - два "прильоти", у Харкові - вісім влучень

06:10

Референдум про вступ в ЄС буде в УкраїніПогляд

05:55

"Вирішувати проблему треба не так": Жданов - про зменшення загрози заморозки війни

05:30

Як вивести пляму від іржі з одягу: дуже простий, але робочий спосіб

05:05

Гній і сало: у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях - ЗМІ

04:22

Чому важливо їсти яблука щодня: 7 причин, про які ви не знали

03:40

Кейт Міддлтон точно не пробачить: принц Вільям розповів про найгіршу витівку

03:10

Форма вашого кулака розкриє приховані деталі особистості

02:42

Бюджетно, швидко і до блиску: чим відмити скло духовки

Реклама
02:10

Загроза захоплення Одеси і Миколаєва: РФ націлилася на нові території – Жданов

01:39

Курс гривні до долара впаде: скільки коштуватиме валюта на початку 2024-го

00:19

Росія запустила "Шахеди" по Україні: в Одесі спалахнула багатоповерхівка

28 грудня, четвер
23:59

Все-таки збільшує: Надя Дорофєєва показала б'юті-трюк для губВідео

23:53

Мар'їнка на волосинці, ми тільки добудовуємо другу лінію оборони - екс-командир "Айдару"

23:32

Під час удару по "Новочеркаську" в порту було судно з краденим українським зерном - ЗМІ

23:17

"Противник хоче нас знищити": полковник ЗСУ назвав наслідки капітуляції України

22:59

15-річна красуня-донька Кошового з'явилася в незвичайному дорослому образі

22:50

З сімейного фото Дональда Трампа пропала Меланія

22:32

Джей Ло посвітила ідеальними формами на пляжі

22:26

Як впоратися з похміллям: три народних суперспособа від доктора

22:21

"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

21:56

Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б" - Bloomberg

21:52

Впоралися за 35 секунд: росіяни в шоці від ударів ЗСУ під Синьківкою

21:27

Як позбутися від набряку на обличчі: дівчина показала ідеальний трюк

21:27

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

21:15

Послуги сервісних центрів МВС стануть дорожчими: що зміниться з 1 січня

20:53

Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію захоплювати нові міста

20:31

Прикордонники розповіли, скільки ухильників намагалося втекти з України у 2023-му

20:23

Дотримав слова: Потап повернувся в Україну і показав найріднішу людину

Реклама
20:04

Нацполіція посилить контроль у новорічну ніч: які покарання отримають порушники

19:34

Єрмак проанонсував зустріч Зеленського та Орбана

19:32

Сильна милота: Кацуріна показала, як Дантес читає її синові вечірню казку

19:18

Місячний календар 29 грудня 2023: Місяць попереджає про небезпеку для одного важливого органу

19:11

"Не вистачає ресурсу": чи може втрата Мар'їнки призвести до нового наступу РФ

19:10

Кремль "палає" через скандал в російському шоубізнесіПогляд

18:53

Топ-генерал армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією

18:51

Де в Україні бушуватиме негода: пориви вітру будуть 30 м/с

18:47

Починають прозрівати: Жданов знайшов несподіваний плюс у ситуації з допомогою Україні

18:41

Найкраща дружина за знаком зодіаку: астролог розповів, хто вона

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти