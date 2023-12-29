Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ

Окупанти атакували міста України балістикою, крилатими ракетами і С-300, дронами і ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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Що відомо про наслідки масованої атаки росіян 29 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine, t.me/andriysadovyi

Вранці в п'ятницю, 29 грудня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Потужні вибухи прогриміли у Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі та інших містах.

Повітряна тривога була оголошена о 6:34 ранку. Відбої тривог почалися лише з 9:30.

Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій, російські окупанти атакували міста України "Кинджалами", балістикою, крилатими ракетами і С-300, дронами і ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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Вибухи в Києві

У столиці вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - потяги слідують без зупинки.

На станції метро "Лук'янівка" у Києві пошкоджено вікна, частково розбито скляну стелю.

Метро "Лук'янівка" після атаки / Фото: Telegram

Три людини знаходяться під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі.

У цьому ж районі виявили загоряння в недобудованому бізнес-центрі.

Семеро людей госпіталізовано.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: МВС

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: МВС

Вибухи у Львові

У Львові пошкоджено житловий будинок по вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених, зазначив голова місцевої ОВА Козицький. Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про одного загиблого в результаті ракетного удару. Вісім людей поранені. Пошкоджено 3 школи та дитячий садок.

Наслідки ракетного удару по Львову / Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові пошкоджено школу внаслідок атаки РФ / Фото: t.me/andriysadovyi

Ракетний удар по Дніпру

У Дніпрі пошкодження отримав пологовий будинок. У будівлі вибито вікна.

"Пологового немає взагалі. Немає пологового будинку", - кажуть очевидці ракетного удару по лікарні.

Також у місті горить торговий центр. За інформацією мера Дніпра Філатова, в результаті атаки постраждалі та загиблі.

Пізніше голова Дніпроптерівської ОВ Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, у місті постраждали близько півтора десятка людей. Чотири людини загинули.

"У Дніпрі є "приліт" по торговому центру. Виникла пожежа. Знівечений приватний будинок, шестиповерховий будинок, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо", - написав він у Telegram.

Вибухи в Харкові

У Харкові - пошкодження медичного закладу, складів, цивільних підприємств. Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, повідомив глава Харківської ОВО Синєгубов.

"На даний момент 22 обстріли, "прильоти" по різних районах Харкова. На жаль, постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" та виробниче підприємство", - сказав мер міста Ігор Терехов.

Ракетний удар по Запоріжжю

Як повідомив голова Запорізької адміністрації Юрій Малашко, у Запоріжжі цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила у відкриту місцевість, ще одна - зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

Внаслідок удару загинула жінка та ще 10 людей отримали поранення. Під завалами однієї з будівель можуть бути люди.

Ракетний удар по Україні в ніч на 29 грудня 2023

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

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