"Це завдання Росії під силу": Жданов про загрозу для великого обласного центру

Один із сценаріїв передбачає перспективу затяжної війни в Україні, попередив Олег Жданов.

Олег Жданов оцінив перспективи війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Главред

Важливе із заяв Жданова:

У 2026 році завданням РФ буде хоча б дійти до Запоріжжя

Не виключена перспектива затяжної війни в Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про те, наскільки завдання по захопленню Запорізької області та Запоріжжя, а також створення буферної зони під силу Росії в 2026 році або в більш віддаленій перспективі.

"У більш віддаленій перспективі це завдання Росії під силу. У 2026 році завданням буде хоча б дійти до Запоріжжя, просунутися якомога ближче до нього", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений, що такий сценарій передбачає перспективу затяжної війни в Україні.

"Тому дуже важливо, чи витримають наші партнери війну на виснаження, адже самі воювати ми не зможемо. А ось Росія воювати ще може", - говорить він.

Співрозмовник нагадав про те, що Китай нещодавно заявив, що гарантує РФ підтримку протягом усього 2026 року.

"Це означає, що мільйони боєприпасів і артилерія будуть йти через Північну Корею до Росії, а китайські компанії нададуть їй електроніку для виробництва високоточної зброї, компоненти для "шахідів" та інші товари подвійного призначення. Про яке припинення війни в таких умовах може йти мова?", - додав Жданов.

Ситуація в Запорізькій області: заява військових

На Гуляйпільському напрямку зберігається напружена ситуація. За словами речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, російські підрозділи зосередили зусилля на спробах встановити контроль над Гуляйполем.

Для цього противник перекидає додаткові сили і активно завдає ударів, руйнуючи інфраструктуру міста. Волошин зазначив, що цей напрямок і сусідні ділянки фронту зараз належать до найскладніших і найдинамічніших.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

