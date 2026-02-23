Підозрюваній у теракті у Львові обрали найсуворіший запобіжний захід - що відомо

У суді 33-річна мешканка Рівненщини, яку завербували спецслужби РФ, заявила, що не знала про вміст пакета.

У Львові обрали запобіжний захід для підозрюваної у теракті / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Що відомо:

Суд Львова взяв під варту на 60 діб без права внесення застави підозрювану у теракті

Підозрювана стверджує, що не знала про вміст пакета

Жінка нібито діяла через борги та отримала дві тисячі доларів

У понеділок, 23 лютого, для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні терористичного акту, обрали запобіжний захід. Галицький районний суд Львова ухвалив арешт без права внесення застави до 22 квітня. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана виготовила та залишила вибухові пристрої в центрі Львова, внаслідок чого загинула одна поліцейська та постраждали 25 осіб.

Зізнання підозрюваної

Жінка заявила, що не знала про вміст пакету, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина. За її словами, куратор вийшов на контакт більше тижня тому і пообіцяв дві тисячі доларів. Жінка заявила, що погодилася через борги.

Під час засідання підозрювана заявила, що не усвідомлювала наслідків своїх дій і була завербована російськими спецслужбами. Вона підтвердила, що отримала по тисячі доларів за два вибухові пристрої та що спостерігав за ними чоловік на ім’я Марк.

Слідчі виявили мобільний телефон підозрюваної, через який у прямому ефірі стежили за вибухами.

Під час судового засідання вона висловила співчуття родині загиблої та пораненим. Водночас зазначила, що ніколи б не наважилася на такий вчинок, якби знала вміст пакета.

"Я зробила би все, щоб повернути час назад. Якби я знала про ці наслідки, я б це не робила ніколи", - сказала підозрювана на суді, відео якого опублікувало ТСН.

Дивіться відео із заявою підозрюваної у суді:

Підозрювана у скоєнні теракту в суді / Фото: скріншот

Що відомо про підозрювану

Із засідання суду у Львові стало відомо, що 33-річна Ірина Саветіна, підозрювана у терористичному акті, не має сім’ї та дітей. Жінка є уродженкою Рівненської області, а з родичів у неї залишилася тільки мама.

Прокурор та слідчий клопотали про найсуворіший запобіжний захід, що і було задоволено судом. Наразі триває досудове розслідування, яке встановлює всі обставини злочину та причетність інших осіб.

Досудове розслідування проводить Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами). Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

Зеленський попередив про нові теракти з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові терористичні акти проти українців, подібні до теракту у Львові 22 лютого. Тоді під час нападу загинула 23-річна працівниця поліції, 25 людей поранені.

За його словами, виконавці були завербовані через Телеграм, а організація теракту має російське походження. Зеленський доручив посилити заходи безпеки, залучити громади та місцеву владу для запобігання подібним злочинам у майбутньому.

Теракт у Львові - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали два потужні вибухи, чути їх було в різних частинах міста. Повітряну тривогу не оголошували, а правоохоронці кваліфікували інцидент як терористичний акт.

Внаслідок вибухів постраждали понад 20 людей, а жертвою стала 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Загибла була старшим лейтенантом родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваної особи. За даними Національної поліції України, вибухові пристрої були саморобними і сховані у сміттєвих контейнерах.

Як повідомляв Главред, підозрюваною виявилась 33-річна мешканка Рівненської області, яка, за попередньою інформацією, особисто встановила вибухівку. Правоохоронці оприлюднили відеозапис моменту закладання вибухівки.

