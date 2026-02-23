'Чорний лебідь вже близько': Росії дали лише кілька місяців, що буде далі

Серйозна економічна криза в Росії може відбутись вже найближчими місяцями, зазначив Жданов.

Росії дали лише кілька місяців - Жданов анонсував "чорний лебідь" для Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Росія буде змушена запустити "друкарський верстат"

Економіка країни-агресорки може обвалитись вже до літа

Варто чекати на "чорного лебедя"

Літо цього року може стати переломним моментом для Росії, а її економіка здатна почати стрімко занепадати вже протягом найближчих трьох-чотирьох місяців. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Так. І "чорний лебідь" вже близько: на засіданні уряду росіяни самі собі дали три-чотири місяці, після чого почнеться обвал. У Росії доведеться включити на повну потужність "друкарський верстат", а це буде колосальна інфляція. Уявляєте, що там буде, якщо вже зараз в Росії ввели обмеження на купівлю огірків в одні руки!", - іронізує він. відео дня

Він зазначив, що парадокс полягає в готовності російського суспільства миритися з низьким рівнем життя заради агресивної політики та силових дій, які згодом намагаються виправдати або забути. За його словами, у цьому криється як проблема, так і сила Росії — вона не зупиняється перед жодними обмеженнями. Водночас Україні доводиться протистояти цьому, попри суттєві труднощі з постачанням озброєння.

"Чекаємо "чорного лебедя", ми його підгодуємо. Літо – це Рубікон. Раджу стежити за Набіулліною, яка вже не соромиться у виразах, описуючи ситуацію в російській економіці, і в черговий раз поклала на стіл заяву про звільнення", - резюмує він.

Яка ситуація в російській економіці - думка експерта

Як писав Главред, ситуація на світовому нафтовому ринку вже позначається не лише на стані російської економіки, а й на можливостях фінансування війни проти України. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, про це свідчить необхідність скорочення витрат на виробництво озброєння, а також зростання заборгованості на підприємствах російського оборонного комплексу — виплати там урізали ще в середині минулого року.

Експерт зазначив, що вже на початку 2026 року помітно: проблем у Росії побільшало порівняно з попереднім роком, адже перший квартал 2025-го їй вдалося відносно стабільно пройти завдяки тодішнім більш-менш високим цінам на нафту.

"Все це неодмінно впливатиме на оборонний бюджет РФ, тому що грошей все більше і більше не вистачатиме", - зауважив експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий етап мирних перемовин між Україною та Росією за участі США може відбутися вже цього тижня. Сторони підходять до моменту прийняття ключових рішень, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Тим часом Москва і Мінськ знову заявляють про проведення спільних військових навчань на території Білорусі, що створює серйозні ризики для України. Про це зазначив президент Володимир Зеленський.

Водночас президент США Дональд Трамп, імовірно, досяг певних бізнес-домовленостей із Росією та очікує згоди України на запропонований "мирний план", аби публічно оголосити про угоди з Москвою. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

