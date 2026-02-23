Зима не хоче відступати: чим здивує погода Дніпро у найближчі дні

Вітер та висока вологість зроблять відчутний холод сильнішим, ніж показує термометр.

https://glavred.net/synoptic/zima-ne-hochet-otstupat-chem-udivit-pogoda-dnepra-v-blizhayshie-dni-10743230.html Посилання скопійоване

Атмосферний тиск зростатиме щодня, впливаючи на відчуття комфорту / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

24–26 лютого у Дніпрі буде хмарно та волого

Опади очікуються лише 24 лютого

Температура вдень коливатиметься від -2 до +1°C

Кінець лютого у Дніпрі мине під знаком хмар та вологи. За даними метеосервісу Sinoptik, найближчими днями місто накриє суцільна хмарність, а поєднання сирості та вітру змусить містян відчувати температуру значно нижчою, ніж показуватимуть термометри.

24 лютого: дощ зі снігом

Вівторок стане найскладнішим днем тижня для водіїв і пішоходів. Небо над Дніпром буде повністю затягнуте хмарами, а зранку розпочнеться дощ із мокрим снігом. У денні години опади посиляться й триматимуться практично до вечора. Ймовірність дощу у піковий період (9:00–12:00) сягатиме 95–96%.

відео дня

Температура вдень коливатиметься близько 0…+1°C. Втім, через високу вологість (до 100%) та північний вітер відчуватиметься як -3…-5°C. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 743–746 мм рт. ст.

У народі вважали: якщо 24 лютого стоїть мороз, березень буде теплим. А зоряне небо вночі віщує ясну та безвітряну погоду.

Погода в Дніпрі 24 лютого / Фото: скріншот sinoptik

25 лютого: без опадів

У середу опади припиняться, однак сонце так і не з’явиться. День пройде під щільною хмарністю. Ймовірність дощу чи снігу буде мінімальною — від 6% до 16% протягом доби.

Температура вночі та вдень триматиметься в межах -1…0°C, а відчуватиметься як -3…-4°C. Атмосферний тиск почне зростати й досягне 750 мм рт. ст., при цьому вологість залишиться високою — 92–98%.

У народному календарі 25 лютого називали рибним днем. Вважалося, що відлига цього дня обіцяє вдалу літню риболовлю, а зоряне небо — добрий урожай зернових.

Погода в Дніпрі 25 лютого / Фото: скріншот sinoptik

26 лютого: сухо, але холодніше

Четвер завершить похмурий період. Опадів синоптики не прогнозують, однак посилення вітру зробить погоду більш відчутно морозною.

Температура повітря триматиметься в межах -1…-2°C. Через вітер швидкістю до 4,8 м/с відчуватиметься до -7°C. Атмосферний тиск продовжить стрімко зростати й увечері сягне 757 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

За народними прикметами, якщо цього дня тане сніг — весна буде сприятливою. А червоний місяць увечері віщує вітер і сніг наступного дня.

Погода в Дніпрі 26 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Якою буде погода в Україні наприкінці лютого - прогноз синоптика

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні цього тижня залишатиметься вологою. Прогнозують опади, зокрема дощ та мокрий сніг, а також тумани.

За її словами, 25 лютого значних змін не очікується, тоді як 26 лютого прогнозують невелике похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ.

Крім того, погода в Тернопільській області упродовж найближчих днів буде теплою, але з інтенсивними опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також в останній тиждень лютого на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні гойдалки. На дорогах все ще збережеться ожеледиця, місцями опади у вигляді дощу та снігу.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред