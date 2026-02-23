Рус
Долар, євро і злотий стрімко рвонули вгору: новий курс валют на 24 лютого

Руслана Заклінська
23 лютого 2026, 17:19
Національний банк України зафіксував послаблення гривні відносно основних іноземних валют.
Курс валют в Україні на 24 лютого

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 24 лютого
  • На скільки подорожчав євро напочатку тижня
  • Скільки коштуватиме злотий 24 лютого

На вівторок, 24 лютого, гривня дещо ослабла відносно основних іноземних валют. Одночасно подорожчав долар США, євро та злотий. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара США зріс до 43,30 грн/дол., порівнюючи з понеділком, 23 лютого (43,27 грн/дол.). Американська валюта подорожчала на 3 копійки.

відео дня

Євро також здорожчав. НБУ встановив курс на рівні 51,01 грн/євро проти 50,92 грн/євро. Європейська валюта підскочила на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,29/43,32 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,08/51,09 грн/євро.

Курс злотого на 24 лютого

Польський злотий подорожчав до 12,09 грн/злотий порівняно з 12,05 грн у понеділок. Отже, гривня послабилася відносно польської валюти на 4 копійки.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у 2026 році - прогноз експерта

У 2026 році курс долара в Україні може коливатися в межах 42-47 грн/дол, розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, на гривню впливатимуть кілька факторів. Своєчасна міжнародна допомога може утримати курс ближче до 45 грн/дол., тоді як затримки фінансування здатні підштовхнути його до 47 грн/дол..

Експерт також наголосив, що у НБУ є інструмент раптової девальвації для виконання бюджетних планів, а додатковий тиск на гривню створюють зростання імпорту, великий торгівельний дефіцит і падіння промислового виробництва.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на понеділок, 23 лютого, НБУ встановив новий офіційний курс валют. Долар трохи подорожчав до 43,27 грн/дол., євро залишився на рівні 50,91 грн/євро, а польський злотий подешевшав до 12,05 грн/злотий.

Також директор департаменту фінансових ринків Тарас Лєсовий повідомив, що останній тиждень лютого на валютному ринку України буде напруженим, але стабільним. Коливання курсу очікуються в межах 43-43,75 грн/дол. та 50-52 грн/євро.

Як повідомляв Главред, з 2 березня 2026 року банкноти 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років замінять на монети. Старі банкноти перестануть бути платіжним засобом і не прийматимуться в магазинах та банках.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

