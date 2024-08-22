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"Путіну буде ще гірше": Подоляк сказав, до чого Україна примушує РФ

Ангеліна Підвисоцька
22 серпня 2024, 21:23оновлено 22 серпня, 22:01
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Українські військові роблять все на фронті, щоб змусити Путіна боятися.
'Путіну буде ще гірше': Подоляк сказав, до чого Україна примушує РФ
Путін зрозуміє, що йому буде гірше, якщо він продовжить війну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTybe, скріншот із відео

Українські військові наступають в Курській області. Це не лише дасть змогу захистити наших людей, а й змусить Путіна думати, що без миру на умовах України йому буде лише гірше. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Україна робить все, щоб зміцнити свої переговорні позиції. І тут мова не лише про Курську операцію. Подоляк переконаний, що вплинути на Росію зможе страх та сила.

"Україна активно працює з нашими партнерами щодо збільшення фінансових втрат Росії в рамках цієї війни. І оці два інструменти примусу точно можуть суттєво підсилити не тільки позиції України, але й тиск на Росію в цілому", - сказав Подоляк.

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Дипломатичний примус - третій інструмент, однак він є дуже складним. Такий вплив на РФ мають Індія та Китай, від яких залежить Росія.

"Сьогодні Україна інтенсивно працює для того, щоб разом зрозуміти одну просту річ. Якщо Росія не програє війну, то це ризик для всіх. Також і для тих країн, які сьогодні заробляють на співпраці з нею. Якщо ж Росія програє і дотримуватиметься концепції міжнародного права, то всі отримують те, що потрібно для планування свого майбутнього", – додав він.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Переговори України та Росії - останні новини

Сьогодні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав мету операції в Курській області та відповів псевдомиротворцям. За його словами, Курська операція українських сил унеможливлює миротворчу концепцію третіх країн, яка припускає, що можна досягти миру завдяки тільки територіальним поступкам з боку України.

Також стало відомо, що приблизить кінець війни і може пришвидшити вихід РФ з України. За словами експерта Світана, навіть одна операція зі звільнення Криму може вплинути на хід війни.

Як переконаний ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, прорив ЗСУ до Курської області посилив українську позицію та відкрив ряд можливостей. Зокрема, тепер можна розглядати варіант тиску на країну-агресора Росію з метою повернення до кордонів 1991 року.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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