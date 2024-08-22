Україна може дотиснути Росію на повернення до кордонів 1991 року - Огризко

Така можливість з'явилась в України завдяки успішній операції у Курській області РФ.

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Операція у Курській області відкрила більше можливостей для України / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБР, скрін з карти

Прорив ЗСУ до Курської області посилив українську позицію та відкрив ряд можливостей. Зокрема, тепер можна розглядати варіант тиску на країну-агресора Росію з метою повернення до кордонів 1991 року.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами навіть тисяча квадратних кілометрів, які вдалося взяти під контроль ЗСУ є немаленькою територією.

"А за умови правильної організації справи ця цифра може зростати та зростати.Тим більше, подивіться на карту бойових дій: якщо наші війська зараз підуть на південь та візьмуть у кліщі Білгород – столицю Білгородської народної республіки, вони зайдуть у тил військам Російської Федерації, які наступають у Донецькій області", - каже політолог. відео дня

Тому наступ на Курську область "розв'язав руки" Україні для багатьох варіантів розвитку подій. Однак який з них буде реалізовано, буде відомо згодом.

"У будь-якому разі це безпрограшна стратегія для України. Тих, хто задумав і проводить зараз Курську операцію, треба подякувати та вклонитися до землі. Вони великі молодці", - підсумував Огризко.

Хто такий Володимир Огризко? Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Просування ЗСУ у Курській області - що відомо

В той час, як російські офіційні особи стверджують про зупинку українського наступу в Курській області, з'являються докази протилежного. Як повідомив експерт BILD Юліан Рьопке, зараз є ознаки початку битви за велике селище в Курській області.

Напередодні стало відомо, що в Коренівському району на Курщині українські бійці вщент розбили російських морських піхотинців, у них багато 200 і 300.

Нагадаємо, експерт Дмитро Снєгирьов попереджав, що береги річки Сейм Глушківського району Курської області, де росіяни під ударами ЗСУ намагаються поспіхом зводити понтони, можуть стати природним кордоном лінії бойового зіткнення.

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