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Відповідь псевдомиротворцям: у Зеленського назвали мету операції в Курській області

Олексій Тесля
22 серпня 2024, 09:11
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Сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, впевнений Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк пояснив завдання українських сил у Курській області / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, Facebook М.Подоляка

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував політичні наслідки операції Збройних сил України в Курській області.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини", Курська операція українських сил унеможливлює миротворчу концепцію третіх країн, яка припускає, що можна досягти миру завдяки тільки територіальним поступкам з боку України.

"Коли я говорю про припинення вогню - це та концепція, яку треті країни - ви їх усі знаєте - говорили: "Давайте негайно припинимо вогонь, і всі нехай залишаються там, де вони знаходяться. Тобто Росія нехай залишається на окупованих територіях України і будемо вести якісь переговори", - нагадав представник ОП.

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Він каже, що переговори могла нахабно вести Російська Федерація, тож нова реальність у Курській області вбила концепцію "великих миротворців" про те, що можна все зробити за рахунок України.

Співрозмовник пояснив, що тепер сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, що базується на нормах міжнародного права, зокрема, повазі до суверенітету і територіальної цілісності країн.

"І що потрібно робити? Змушувати країну, яка мислить нераціонально, силовим способом", - заявив він.

Радник глави ОП упевнений, що такими силовими методами є курська операція української армії, а також забезпечення остаточного зняття неформальних заборон на нанесення ударів по території Росії.

Подоляк додав, що інфраструктура окупантів РФ, а також її авіація, має знищуватися скрізь, зокрема, на аеродромах "Оленя" та "Енгельс", що суттєво підвищуватиме соціальну напругу в країні-агресорі РФ.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз про те, що ЗСУ можуть піти до Курської АЕС. Для РФ у Глушківському районі виходом із становища може бути тільки наведення понтонних переправ, вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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