Війна не матиме сенсу: відомо, що може пришвидшити вихід РФ з України

З самого початку окупації Крим був так званим географічним "котлом" для ворога, каже Світан.

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Що може пришвидшити вихід окупантів з України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Операція у Курській області та бої на Донеччині кардинально не вплинуть на хід бойових дій. Фінал війни вони не пришвидшать. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.

За його словами, навіть одна операція може вплинути на хід війни. Наприклад, операція зі звільнення Криму. Зараз все, що роблять росіяни, зокрема контроль Донбасу, покликане створити сухопутний коридор, який потрібен, щоб зберегти Крим.

"Кримський півострів контролюють ті військові частини, які підходять до нього з материка. Хто відповідає за входи на півострів, той фактично і контролює Крим", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі. відео дня

Він підкреслив, що з самого початку окупації Крим був так званим географічним "котлом" для ворога. Це півострів, який "затиснутий" між Азовським та Чорним морями. Спроби росіян побудувати мости, щоб так забезпечувати території – не відповідають поставленим завданням.

Але Світан наголошує, що одного Кримського моста недостатньо, потрібен саме сухопутний коридор. Але якщо Росія втрачає Крим, то відповідно наземна операція на Донеччині більше не має сенсу.

Він також додав, що звільнити Крим навіть легше, ніж Донбас, адже позаду нього немає 10 000 кілометрів території Росії. Крим – це оперативний "котел", це одна операція з підтримкою авіації.

"Саме це згодом призведе до обвалу російської парадигми війни проти України. Вона стане їм не потрібною. Росіяни думатимуть, як з неї вийти", – наголосив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як заявили в американському Інституті вивчення війни, окупаційні війська агресора Росії намагаються досягти тактичного оточення української армії в районі Покровська Донецької області. У ворога там перевага в піхоті, імовірно, на рівні 10 до 1.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що агресори і далі будуть намагатися захопити всю територію Донецької і Луганської областей.

Крім того, окупаційна армія країни-агресора РФ просунулася на східному напрямку в районі трьох населених пунктів.

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