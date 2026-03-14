Путін захоче домовлятися: Світан про головний спосіб примусу РФ до миру

Щоб протидіяти російським ударам балістичними ракетами, Україні потрібна власна балістика, переконаний Роман Світан.

Розкрито важливу особливість ППО України

Важливе із заяв Світана:

Ракет проти російських крилатих ракет Україні вистачає

Для протидії балістичним ракетам РФ, Україні потрібна власна балістика

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан заявив про те, що вичерпання запасів засобів ППО в Україні пов'язане в основному з використанням росіянами крилатих ракет.

"По Геранях ракетами ми намагаємося не працювати – по них працюють кулемети, зенітки, дрони-перехоплювачі, ПЗРК, ЗРК малої дальності, які нам передають в основному європейці. Якщо європейців втягнуть у близькосхідну війну, то ми всього цього не побачимо. Якщо не втягнуть, то ми так само, як отримували ракети малої дальності, так і будемо отримувати", – пояснив він в інтерв’ю Главреду.

При цьому експерт пояснив, що ракет проти російських крилатих ракет Україні, в принципі, вистачає.

"Адже ми вже отримали Mirage, на яких використовуються французькі ракети MICA. Також у нас є частина британських ракет. Зрештою, F-16 можуть навіть гарматами працювати – так, це незручно і небезпечно, але проти крилатих ракет можна працювати навіть так. Проблемою для нас буде лише російська балістика, оскільки протибалістичних ракет у нас мало, і багато їх не буде. Росії навіть немає особливого сенсу "висушувати" нашу протибалістичну систему, адже вона й так здатна дотягнутися балістикою вглиб нашої території щонайменше на 500 км", – уточнив він.

Разом з тим співрозмовник переконаний у тому, що для протидії російським ударам балістичними ракетами Україні потрібна власна балістика.

"Дзеркальними ударами ми б за раз-два зупинили запуски балістики росіянами: якщо у відповідь на будь-який удар балістикою по українській території на Москву полетить десяток наших ракет, наступних ударів по Україні вже просто не буде, і росіяни дуже захочуть домовитися, щоб балістика не застосовувалася взагалі. Адже Москва – це "священна корова". Поки що балістики у нас немає, тому вкрай важливо прискорити виробництво балістичних ракет середньої дальності (500 км), які будуть долітати до Москви. Або ж ці ракети потрібно десь закупити. Один із варіантів – дочекатися виробництва британо-німецької балістичної ракети. Ця ракета, в принципі, може до нас потрапити, вона для нас і створюється", – додав Світан.

Переговори про мир — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

