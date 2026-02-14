Камалія притиснулася до загадкового чоловіка і заговорила про кохання

Співачка Камалія заінтригувала несподіваним фото з невідомим чоловіком.

https://glavred.net/starnews/kamaliya-prizhalas-k-zagadochnomu-muzhchine-10740677.html Посилання скопійоване

Камалія заговорила про кохання / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Коротко:

Що відомо про чоловіка на фото

Що сказала Камалія

Українська співачка Камалія, яка двадцять років була одружена з підприємцем Мохаммадом Захуром, поділилася дуже романтичним фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка виклала фото, де вона обіймає загадкового чоловіка, який сфотографований зі спини.

відео дня

Співачка також опублікувала довгий пост, присвячений коханню і 14 лютого, Дню всіх закоханих. За словами Камалії, кохання не живе в датах – воно живе в наших серцях.

Камалія була одружена багато років / фото: instagram.com, Камалія

"Якщо ви вже знайшли свою любов – бережіть її... тримайте ніжно, не втрачайте, не відпускайте через дрібниці, не мовчіть про почуття. Бо справжня любов – це не подарунки, це щоденна турбота, це "я поруч", це "я вірю в тебе", це тепло рук навіть у найхолодніший день.Справжня любов не ламає, а лікує. Не виснажує, а підіймає. Не тисне, а обіймає", - розмірковує співачка.

Камалія обійняла загадкового чоловіка / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Камалія також додала, що не кожен має дар кохати по-справжньому. Не кожному дано вміти довіряти, цінувати, підтримувати, слухати - не для того, щоб відповісти, а щоб зрозуміти. "Пам'ятайте про це: любов - це відповідальність за ніжність. Це вміння бути уважними. Це повага. Це тепло, яке ми створюємо щодня своїми словами і вчинками", - додає артистка.

Вона також поділилася романтичним напуттям для своїх підписників. "Нехай у вашому житті буде любов, яка прийшла і залишилася. Любов, яку бережуть. Любов, в якій легко дихати", - підсумувала Камалія.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова зробила несподівану заяву.

Раніше також зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і намагалася отруїти людину, може бути скасована в терористичній Росії.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки почалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред