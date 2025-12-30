РФ вибрала нові цілі та готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

Головне:
На півдні України спостерігається помітна активізація російських військ, повідомив представник Сил оборони південного напрямку Владислав Волошин.
За його словами, однією з пріоритетних цілей противника став населений пункт Степногірськ у Запорізькій області, повідомляє zn.ua.
Російські підрозділи діють переважно малими групами, намагаючись приховано проникати в селище ключовими під'їзними маршрутами.
Незважаючи на посилення ворожого тиску та зростання кількості атак, українські військові продовжують системно виявляти та нейтралізовувати диверсійно-розвідувальні групи. Волошин також зазначив, що напружена обстановка зберігається не тільки в районі Степногірська, а й поблизу Плавнів і Приморського.
Крім того, за даними розвідки, противник готує наступальні дії в районі міста Оріхів. Повідомляється, що на передові позиції вже перекинуто штурмові підрозділи, що може свідчити про швидкий початок активних боїв.
Окремо наголошується, що російська армія готується до дій у зимових умовах - особовому складу видають зимову форму, що вказує на плани продовжувати бойові операції навіть у період сильних морозів.
Бої на півдні: дані військових
Представник Сил оборони південного напрямку України Владислав Волошин розповів про ситуацію в районі Гуляйполя Запорізької області.
В інтерв'ю телеканалу "Суспільне" він наголосив, що російські війська намагаються витіснити українські підрозділи з цього населеного пункту.
Раніше повідомлялося про те, що противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку. Підрозділи піхоти РФ намагаються порушити логістичне забезпечення міста і взяти Гуляйполе в півкільце.
Главред раніше писав, що за даними агентів Атеш серед військовослужбовців Збройних Сил країни-агресора Росії, деякі окупанти платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.
Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа
