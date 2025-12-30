РФ вибрала нові цілі та готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

Українські військові продовжують системно виявляти та нейтралізовувати ДРГ РФ.

ЗСУ дають відсіч окупантам РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр

Головне:

Російські підрозділи діють переважно малими групами

Противник готує нові наступальні дії

На півдні України спостерігається помітна активізація російських військ, повідомив представник Сил оборони південного напрямку Владислав Волошин.

За його словами, однією з пріоритетних цілей противника став населений пункт Степногірськ у Запорізькій області, повідомляє zn.ua.

Російські підрозділи діють переважно малими групами, намагаючись приховано проникати в селище ключовими під'їзними маршрутами.

Незважаючи на посилення ворожого тиску та зростання кількості атак, українські військові продовжують системно виявляти та нейтралізовувати диверсійно-розвідувальні групи. Волошин також зазначив, що напружена обстановка зберігається не тільки в районі Степногірська, а й поблизу Плавнів і Приморського.

Крім того, за даними розвідки, противник готує наступальні дії в районі міста Оріхів. Повідомляється, що на передові позиції вже перекинуто штурмові підрозділи, що може свідчити про швидкий початок активних боїв.

Окремо наголошується, що російська армія готується до дій у зимових умовах - особовому складу видають зимову форму, що вказує на плани продовжувати бойові операції навіть у період сильних морозів.

Бої на півдні: дані військових

Представник Сил оборони південного напрямку України Владислав Волошин розповів про ситуацію в районі Гуляйполя Запорізької області.

В інтерв'ю телеканалу "Суспільне" він наголосив, що російські війська намагаються витіснити українські підрозділи з цього населеного пункту.

Раніше повідомлялося про те, що противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку. Підрозділи піхоти РФ намагаються порушити логістичне забезпечення міста і взяти Гуляйполе в півкільце.

Главред раніше писав, що за даними агентів Атеш серед військовослужбовців Збройних Сил країни-агресора Росії, деякі окупанти платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

