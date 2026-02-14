Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар був смертельним: Росія атакувала Україну, є жертва і постраждалі

Анна Косик
14 лютого 2026, 07:42
575
Внаслідок російської атаки є руйнування і, що найгірше, загибла.
последствия атаки на Одессу
Росіяни ударом безпілотника вбили людину / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини

Головне:

  • На Чернігівщині внаслідок атаки РФ є руйнування
  • Двоє людей постраждали внаслідок ударів по Київщині
  • В Одесі загинула людина через атаку РФ

З вечора 13 лютого до ранку 14 лютого країна-агресорка Росія атакує Україну безпілотниками. Під ударами цієї ночі опинилися Чернігівська, Київська та Одеська області.

Представники влади вже повідомили про наслідки ворожого обстрілу: відомо про загиблу, поранених і значні руйнування.

відео дня

Атака на Чернігівщину

У Новгород-Сіверську з вечора п'ятниці гриміли вибухи. Начальник РВА Олександр Селіверстов повідомив, що внаслідок влучання ударного безпілотника типу "Герань" практично знищено будівлю Новгород-Сіверської районної державної адміністрації.

Последствия российской атаки на Черниговщину
Наслідки російської атаки на Чернігівщину / фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

"Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, намагаючись залякати людей і дестабілізувати життя прикордонних громад. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Атака на Київщину

Унаслідок чергової атаки на Київську область у Вишгородському районі постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки — закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів він.

Крім цього внаслідок атаки сталася пожежа у приватному житловому будинку, де жили постраждалі. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері. Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.

На місці події працюють усі відповідні служби. Триває фіксація та уточнення наслідків ворожої атаки.

Атака на Одещину

Вночі Одещина знову опинилася під ударами безпілотників РФ. В Одесі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку. Пожежу рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

"На жаль, унаслідок атаки загинула жінка. Співчуття рідним та близьким", - повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибуховою хвилею також пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд. На місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення.

  • Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого
    Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого фото: ДСНС Одещини
  • Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого
    Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого фото: ДСНС Одещини
  • Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого
    Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого фото: ДСНС Одещини
  • Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого
    Ліквідація наслідків нічної атаки РФ на Одесу 14 лютого фото: ДСНС Одещини

Експерт розкрив "стелю" можливостей РФ в атаках дронами

Главред писав, що за словами експерта з питань авіаційного ринку Богдана Долінце, окупаційна армія, ймовірно, продовжить наносити удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону.

Він зауважив, що раніше ворог активно нарощував інтенсивність атак безпілотними системами і вийшов на спроможність здійснювати атаку порядку 100-150 безпілотниками протягом однієї години. Але навряд чи, ворогу вдасться швидко збільшити ці спроможності.

Російські атаки на Україну - останні новини

Раніше стало відомо, що в результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Стан трьох постраждалих важкий.

Напередодні армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування на ній значні.

Нагадаємо, Главред писав, що 12 лютого в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса обстріли Київська область Чернігівська область новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:44Україна
Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

09:32Війна
ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:52Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Останні новини

10:59

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

10:55

Коли і як пересаджувати спатифілум, щоб він знову зацвів

10:44

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:32

"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

10:21

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
10:00

"Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, та розкрив головну мріюВідео

09:47

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

09:32

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

09:31

Ідеальна пара для Близнюків: хто підходить їм на 100%, а хто - розіб'є серце

Реклама
08:52

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:28

Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

08:18

Швидка шарлотка з яблуками: домашній десерт як із кафе

08:10

Бубка та Борзов: підводні камені звільнення з МОКПогляд

08:10

Що насправді зробив Гераскевич для України і світуПогляд

07:42

Удар був смертельним: Росія атакувала Україну, є жертва і постраждаліФото

06:10

Головний аксесуар сезону: що в тренді у 2026 році

05:57

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

05:23

Дуже смачна закуска, коли мало часу: рецепт курячого рулету у вафлі

05:02

"Як не цілуватися": Остапчук вивіз дружину до Барселони на День закоханих

04:41

Хрущовки, чешки, сталінки: у яких квартирах часів СРСР найкраще планування

Реклама
04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

03:48

Найкращі фільми 2025: найгучніші релізи, які вже вийшли

03:32

Пристрасть, вірність і контроль: астролог розкрила правду про те, які Скорпіони в коханні

02:50

Земля вступає в еру руйнівних кліматичних потрясінь: лякаючий прогноз

02:01

Що означає слово "стожари" з легендарної пісні Назарія Яремчука: відповідь здивує

01:41

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

00:27

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

13 лютого, п'ятниця
23:43

Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки

23:19

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

23:10

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

23:03

Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів

22:45

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

22:42

Салат всього з трьох інгредієнтів: бомбічний рецептВідео

22:25

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:12

Агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні – експерт

22:05

Як розпізнати справді розумну людину: її видають 5 неочевидних ознак

21:41

Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі

21:13

У Києві екстрено змінюють формат навчання в школах та дитсадках: що треба знати

21:08

Українців відучуватимуть пити: у Кабміні розповіли про план на 3 роки

21:06

Дружина Віктора Павлика вирішила відмовитися від прізвища

Реклама
20:47

"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

20:45

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:27

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

20:15

Як вимикатимуть світло в Рівному 14 лютого: новий графік для Рівненської області

20:00

Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

19:47

Прибирання житла вже ніколи не буде таким, як раніше: топ-5 правил ідеального клінінгу

19:42

"Рухається зі швидкістю равлика": Рютте висміяв армію Путіна

19:10

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорівПогляд

18:59

"Це неприпустимо!": ПриватБанк блокує рахунки військових

18:55

"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти