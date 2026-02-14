Удар був смертельним: Росія атакувала Україну, є жертва і постраждалі

Внаслідок російської атаки є руйнування і, що найгірше, загибла.

Росіяни ударом безпілотника вбили людину / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини

Головне:

На Чернігівщині внаслідок атаки РФ є руйнування

Двоє людей постраждали внаслідок ударів по Київщині

В Одесі загинула людина через атаку РФ

З вечора 13 лютого до ранку 14 лютого країна-агресорка Росія атакує Україну безпілотниками. Під ударами цієї ночі опинилися Чернігівська, Київська та Одеська області.

Представники влади вже повідомили про наслідки ворожого обстрілу: відомо про загиблу, поранених і значні руйнування.

Атака на Чернігівщину

У Новгород-Сіверську з вечора п'ятниці гриміли вибухи. Начальник РВА Олександр Селіверстов повідомив, що внаслідок влучання ударного безпілотника типу "Герань" практично знищено будівлю Новгород-Сіверської районної державної адміністрації.

Наслідки російської атаки на Чернігівщину / фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

"Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, намагаючись залякати людей і дестабілізувати життя прикордонних громад. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Атака на Київщину

Унаслідок чергової атаки на Київську область у Вишгородському районі постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки — закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів він.

Крім цього внаслідок атаки сталася пожежа у приватному житловому будинку, де жили постраждалі. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері. Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.

На місці події працюють усі відповідні служби. Триває фіксація та уточнення наслідків ворожої атаки.

Атака на Одещину

Вночі Одещина знову опинилася під ударами безпілотників РФ. В Одесі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку. Пожежу рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

"На жаль, унаслідок атаки загинула жінка. Співчуття рідним та близьким", - повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибуховою хвилею також пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд. На місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення.

Експерт розкрив "стелю" можливостей РФ в атаках дронами

Главред писав, що за словами експерта з питань авіаційного ринку Богдана Долінце, окупаційна армія, ймовірно, продовжить наносити удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону.

Він зауважив, що раніше ворог активно нарощував інтенсивність атак безпілотними системами і вийшов на спроможність здійснювати атаку порядку 100-150 безпілотниками протягом однієї години. Але навряд чи, ворогу вдасться швидко збільшити ці спроможності.

Російські атаки на Україну - останні новини

Раніше стало відомо, що в результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Стан трьох постраждалих важкий.

Напередодні армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування на ній значні.

Нагадаємо, Главред писав, що 12 лютого в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

