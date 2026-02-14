Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

Американський чиновник пояснив, хто може вплинути на швидке закінчення війни.

Представник США назвав країну, яка реально може вплинути на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/news_kremlin

Що сказав Вітакер:

Підтримка РФ зі сторони Китаю є вирішальною

Вже завтра війна закінчиться, якщо Китай вплине на Путіна

Без технологій подвійного призначення з Китаю РФ буде складно продовжувати війну

Китай надає вирішальну підтримку країні-агресорці Росії, тому війну в Україні можна закінчити одним телефонним дзвінком з Пекіну в Москву. Про це, як пише Bloomberg, заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Він переконаний, що Китаю достатньо відрізати всі технології подвійного призначення, які він продає РФ, а також припинити купувати російські нафту і газ.

"Китай може зателефонувати Володимиру Путіну та завершити цю війну завтра... Знаєте, цю війну повністю підтримує Китай",- наголосив Вітакер під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Пекін і Москва зміцнили партнерські відносини

Видання зауважило, що Росія справді залежить від Китаю, зокрема, у постачанні критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншої військової техніки.

Також Китай знову став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на посилення тиску міжнародної спільноти на критично важливу для Москви торгівлю нафтою.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чому Китаю вигідна війна в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Ігоря Романенка, Китаю наразі вигідне продовження війни, оскільки це підтримує його економіку за рахунок виробництва озброєнь і техніки для Росії.

Попри загальне погіршення економічної ситуації в Китаї, війна дає змогу Пекіну частково компенсувати втрати за рахунок військових поставок. Однак уже цього року Китай може зіткнутися з серйозними економічними труднощами.

Співпраця Китаю та Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, Китай може переглянути політику поставок товарів подвійного призначення, які є критично важливими для Росії.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Володимир Путін, фактично, став васалом Китаю і зручним інструментом, як отримати за дешево що завгодно.

Напередодні колишній посол України Олег Шамшур запевнив, що Китай був, є і в доступній для огляду перспективі залишатиметься не просто партнером, а союзником Росії.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

