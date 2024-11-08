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Путін може вдарити по АЕС зненацька: експерт про найгірший сценарій

Даяна Швець
8 листопада 2024, 10:50
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Для Путіна, на думку експерта Ілюхіна, людські життя, смерті, біди – порожній звук.
Путін може вдарити по АЕС зненацька: експерт про найгірший сценарій
РФ може завдати небезпечного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Про що йдеться в матеріалі:

  • Кроки Путіна передбачити складно, тому необхідно бути готовим до найгірших сценаріїв
  • Українцям не можна недооцінювати дії ворога
  • Треба бути завжди готовим до відбиття нападу з Білорусі

Всі українські атомні електростанції перебувають під посиленою охороною бійців Нацгвардії. Це й не дивно, адже потрібно бути готовими до всього, зокрема, й найгіршого сценарію, зазначив "Новинарні" полковник НГУ Артем Ілюхін, який очолює Північне Київське територіальне управління відомства.

"Багато моїх друзів, і військових в тому числі, ще у 2021-му – на початку 2022-го переконували мене, що Путін не нападе, бо це економічно йому не вигідно і т.д. Так от, Путін і логічне мислення – це дві різні речі. Він "імператор всієї Росії, собіратель зємєль руських". Він так себе бачить. Він мріє, щоб через тисячу років про нього згадували, як згадують про Гая Юлія Цезаря, Петра І. Йому людські життя, смерті, біди – порожній звук. Для нього з самого початку це була статистика. Він підготував своє ватне населення, яке ненавидить українців і все українське, яке бачить нас "зіпсованими росіянами", котрих треба знову перевиховати і повернути в стан анабіозу часів СРСР. І для них не існує жодних моральних перепон", - наголосив він.

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Ілюхін підкреслює, що надія на те, що у когось у керівництві РФ залишилось логічне мислення - це добре, але не варто відкидати жоден з варіантів і треба бути готовими до всього. Недооцінювати росіян не можна.

"Мовляв, хто там у них воює – зеки, "Шторм-Z", "вагнера", "мобіки-чмобіки"? Але вони постійно змінюють тактику бою, постійно вчаться і вдосконалюються. Основна маса тих, кого ми називали "чмобіками", уже загинула, а ті, що вижили і навчилися – стали інструкторами або перейшли на контракт. І це вже професійне військо. І не треба забувати, що в Росії мобресурсу в декілька разів більше, ніж в Україні. І вони за шалені гроші – а там реально шалені гроші платять за рахунок "нафторублів" – готові йти на контракт і воювати", - пояснив полковник.

Однак у ворога є також і свої проблеми, адже окупанти не мають іншого вибору, як знімати з суден матросів для відправки на фронт, але мобілізаційний ресурс у них все одно більший.

Однак і Білорусь з уваги виключати не варто. На думку Ілюхіна, якщо був вже один напад з їхнього боку, то він може повторитися. Українська сторона тримає руку на пульсі і проводить розвідку та дорозвідку цього напрямку. Роботу проводить ГУР, Держприкордонслужба, ЗСУ, Нацгвардія.

"Так, на цей момент загрози ми не спостерігаємо. Але це не значить, що вона неможлива. Там постійно відбуваються навчання, там постійно присутній контингент військ Російської Федерації – невеликий на даний момент, але він є, і контингент військ постійно діючих збройних сил республіки Білорусь. Чогось там вони вже навчилися за ці два з половиною роки. Не дарма їх там "катають" "вагнери". Тобто казати, що там не підготовлена армія, я не можу і не буду. Ще раз повторю: не треба недооцінювати противника, ймовірного противника на даний момент. Того сусіда, який пустив чужі війська в свою хату і відкрив двері до нас. Треба бути завжди готовим до відбиття нападу", - наголосив полковник.

Українсько-білоруські відносини

Білорусь взяла участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Цей факт підтвердив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Республіка Білорусь та білоруси перебували в різному ступені залучености в російсько-українській війні. Події ознаменувалися найбільш масштабною участю білорусів у бойових діях за кордоном у XXI столітті.

За даними МЗС України, на початку вторгнення Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського, що не залучатиме збройні сили своєї країни на боці Російської Федерації.

На початкових етапах війни Білорусь надала свою територію російським солдатам для нападу на Україну, але, схоже, не посилала своїх солдатів на війну. У день вторгнення Держприкордонслужба України повідомила про спробу російських військ прорватися через білорусько-український кордон на пункті пропуску містечка Вільча.

Удари РФ по Україні - що відомо

У ніч на 8 листопада 2024 року, починаючи з 18:00 7 листопада, ворог здійснив масовану атаку на Україну. Повітряні Сили вступили в бій з РФ та вже повідомили про збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у різних регіонах України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удар РФ та зробив важливу заяву. Внаслідок удару по Одещині, на жаль, одна людина загинула, є пошкодження приватних будинків. У Харкові постраждали два десятки людей.

Окрім цього, як писав Главред, близько 3:30 ранку 8 листопада агресори з Росії завдали удару 500-кілограмовою бомбою по Харкову - влупили по житловому багатоповерховому будинку на Салтівці. Постраждали щонайменше 25 осіб, серед яких і тримісячне немовля.

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