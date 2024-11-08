РФ за ніч атакувала 3 області, десятки постраждалих: Зеленський зробив важливу заяву

Окупанти випустили по Україні 92 дрони і 5 ракет, а також били авіабомбами. Дуже багато людей постраждало, в одній з областей загинула людина.

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РФ за ніч атакувала 3 області, десятки постраждалих/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Офіс президента України

Коротко:

Окупанти вдарили по 3 областях України - Одеській, Харківській та Київській

На Одещині одна людина загинула, також у 3 областях десятки постраждалих

Зеленський зробив заяву після ударів РФ

Російські загарбники ввечері 7 листопада та у ніч на 8 листопада здійснили атаки на три області України – Одеську, Харківську та Київську.

Внаслідок удару по Одещині одна людина загинула, є пошкодження приватних будинків. У Харкові постраждали два десятки людей. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

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"Весь вечір і ніч терористи атакували наші міста і громади. Ракети, дрони й КАБи проти Одещини, Харківщини, Київщини. У Харкові на цей час відомо більше ніж про 20 постраждалих, серед них немовля. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Внаслідок ударів по Одещині є пошкодження звичайних будинків. Одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Дев'ятеро людей постраждали", – зазначив президент.

Також він зазначив, що продовжуються аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі після вчорашньої атаки. Станом на зараз удар по Запоріжжю забрав життя 8 людей і понад 40 людей отримали поранення, серед яких четверо дітей.

Президент зазначив, що за цю ніч наші українські військові знищили чотири авіаційні ракети та близько 60 ударних дронів, які випустила РФ (За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти загалом ввечері та вночі випустили 92 дрони і 5 ракет, а також били авіабомбами).

"Важливо спільно й рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це – єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях", – наголосив Зеленський.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 9 листопада РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові. Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що відбулася атака на Київщину – окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Нагадаємо, також окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла та руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев’ятеро. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, будівля навчального закладу і складські приміщення.

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