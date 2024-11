Окупанти просунулися біля 3 міст Донеччини: в ISW розповіли подробиці

Російська окупаційна армія суттєво просунулася на трьох ділянках фронту – біля Покровська, Курахового і Сіверська.

Проте на низці інших напрямків також продовжуються активні бої. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Донецькій області російським загарбникам вдалося просунутися на схід від Сіверська, а саме на південь від Верхньокам'янського.

Окупанти намагалися наступати в районі Часового Яру, проте не мали успіху. Також загарбники продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але там їм теж не вдалося добитися успіху. Аналітики зазначають, що російські "воєнкори" скаржилися, що штурми біля Торецька сповільнилися через погану погоду.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що на Краматорському напрямку російські війська перекинули близько 47,5– 48 тисяч бійців, до 212 танків та 834 одиниці бронетехніки.

Окупаційна російська армія також просунулася на південь від Покровська, зазначають аналітики. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог міг захопити Новоолексіївку.

Також російські війська просунулися на північ та північний схід від Курахового. Ворог мав успіх біля Новоселидівки та Іллінки.

На Вугледарському напрямку росіяни не мали просувань.

Аналітики також розповіли, що на Харківщині окупанти намагаються підійти на таку відстань до міста Харків, щоб бити по ньому з артилерії. З цією метою ворог продовжував наступальні операції поблизу Вовчанська і Стариці, але загарбникам не вдалося просунутися.

Також в ISW розповіли, що окупанти мали незначне просування у Запорізькій області під час локальних наземних атак. Загарбники не припиняють атаки біля Нестерянки та Новоандріївки, що поблизу Роботиного. Окупанти продовжують проводити наземні атаки на Дніпровському напрямку, але просувань не було.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.