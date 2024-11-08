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Перемололи майже сотню дронів та ракети: в ПС вступили в бій з РФ - результати

Даяна Швець
8 листопада 2024, 09:41
315
Напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
ВСУ, воздушная тревога
ЗСУ здійснила масовану атаку на Україну / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Про що йдеться:

  • Ворог вдарив по Україні двома видами ракет та майже сотнею шахедів
  • Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, зафіксовано пошкодження в чотирьох областях України

У ніч на 8 листопада 2024 року, починаючи з 18:00 7 листопада, противник здійснив масовану атаку. Із території Ростовської області було випущено балістичну ракету "Іскандер-М", із повітряного простору Бєлгородської області запущено чотири керовані авіаракети типу Х-59/69. Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Також зафіксовано 92 удари ударними безпілотниками "Shahed" та дронами невідомого типу, що рухалися з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ) та Чауда (Крим). Ворожа тактична авіація також завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській і Сумській областях.

відео дня

Як розповіли в Повітряних Силах, напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Результати роботи ПС за 8 листопада
Результати роботи ПС за 8 листопада / ФОТО: Повітряні Сили

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває!", - йдеться в повідомленні.

На жаль, як зазначили в Повітряних Силах, внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Атака на Україну 8 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, окупанти вдарили ракетою по Київщині, спалахнули пожежі, постраждали люди. Як повідомили в МВС, станом на 07:30 отримали пошкодження шість приватних будинків, чотири автомобілі, а також сталося загоряння трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС.

Окрім цього, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, будівля навчального закладу і складські приміщення, а одна людина загинула.

Також близько 3:30 ранку 8 листопада російські окупаційні війська завдали удару 500-кілограмовою бомбою по житловому багатоповерховому будинку на Салтівці в Харкові. Постраждали щонайменше 25 осіб, серед яких і тримісячне немовля.

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