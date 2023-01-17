Шляху до перемоги РФ в Україні немає - Financial Times

Путін втягнув свою країну у війну через нездатність прийняти втрату статусу великої держави і зрозуміти нову систему, засновану на співпраці.

Путін перестарався в Україні, пише автор статті / Фото УНІАН

Вторгнення Росії в Україну пішло не за планом. Навіть якщо РФ мобілізує тисячі своїх громадян і зробить нову спробу захопити Київ, прорив на полі бою не зможе принести Росії міцну перемогу.

Про це йдеться в статті міжнародного оглядача Гідеона Рахмана для Financial Times.

"Уявіть собі, що сили Путіна змогли зробити диво, перемогли Україну і повалили уряд Зеленського. Що тоді? Реальність така, що поранена та ізольована Росія тоді застрягла б у партизанській війні, яка тривала б десятиліттями, і Афганістан виглядав би як пікнік. Окупаційні сили або колабораціоністський уряд в Києві в такому випадку перебуватимуть під постійними нападами. "Перемога" залучила б Росію в довгострокову катастрофу", - йдеться у статті.

Путін і його союзники продовжують тішити себе історією. Але, як зазначив у своїй статті Дмитро Тренін, "вперше в історії Росії у Росії немає союзників на Заході". При цьому антиросійська коаліція виходить далеко за межі Європи.

У новій ситуації Росії залишається шукати друзів в Азії та Африці. Кремль певною мірою радіє тому факту, що провідні країни "глобального півдня", такі як Китай, Індія, Південна Африка та Індонезія, не приєдналися до міжнародних санкцій, спрямованих проти Росії. Але, за винятком Ірану, ці країни і не надали Росії військову підтримку, яка б відповідала західній зброї, що надходить в Україну. Опора на глобальний Південь передбачає переорієнтацію російської економіки, яка в останні 30 років будувалася переважно на експорті енергоносіїв до Європи. Крім того, Росія зараз небезпечно залежить від Китаю.

Російський диктатор Путін втягнув свою країну у війну через нездатність прийняти втрату статусу великої держави і зрозуміти нову систему, засновану на співпраці між державами під егідою ЄС і НАТО.

Якби Путін був готовий погодитися з тим, що Росія назавжди знаходиться на рівні нижче наддержав, для російської державної влади була б можливість грати роль балансуючої середньої сили.

"Путін же перестарався в Україні. Іронічний результат полягає в тому, що Росія, найімовірніше, вийде з цієї війни ще більш зменшеною як глобальна держава. Безвихідна ситуація в ній призвела до певного нігілізму серед частини еліти країни, а телевізійні пропагандисти вголос фантазують про ядерну війну і Армагеддон. Російські стратеги, які все частіше висувають аргументи на користь продовження боротьби, роблять це не тому, що бачать реалістичну перспективу перемоги, а тому, що поразку занадто складно представляти", - йдеться у статті.

Колишній полковник російської військової розвідки, а згодом директор нині закритого Московського центру Карнегі Тренін стверджує, що "хоча теоретичний шлях до капітуляції існує", для Росії цей варіант неприйнятний, оскільки призведе до "національної катастрофи, ймовірного хаосу та безумовної втрати суверенітету". За словами Треніна, у Росії немає іншого вибору, окрім як бути "країною-воїном, захищаючи свої суверенітет і цілісність", навіть якщо це вимагає "значних жертв" упродовж "багатьох років".

Як повідомляв Главред, у 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. Аналітики американського Інституту вивчення війни описали кілька можливих сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області й планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

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