РФ готує новий великий наступ на Україну: в ISW назвали три сценарії

РФ створює умови для затяжної війни проти України, однак це не виключає підготовку до можливого чергового великого наступу окупантів у 2023 році.

Російські окупанти можуть спробувати провести великий наступ в районі Луганської області / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У 2023 році країна-агресорка Росія може готуватися до чергового великого наступу у війні проти України. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

"Рішучі стратегічні дії" РФ в 2023 році можуть проявитися в декількох можливих курсах дій, які не виключають один одного, пишуть експерти ISW.

Сценарій 1: великий наступ РФ в районі Луганської області

Російські окупанти можуть спробувати провести великий наступ в районі Луганської області. Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою метою Кремля та входить в число найбільш досяжних, хоча і дуже складних, завдань Росії, враховуючи, що з логістичної точки зору Донецька та Луганська області "є територіями, які РФ найлегше захопити".

З 2022 року російські сили перекидають додаткові сили в Луганську область і проводять інші важливі заходи, які, за оцінкою ISW, можуть підтримати наступальну операцію в цій області.

Експерти продовжують вважати, що війська РФ навряд чи проводитимуть наступ на півдні України в Херсонській або Запорізькій областях. Річка Дніпро розділяє лінію фронту в Херсонській області та є серйозною перешкодою для маневру.

Російські ешелоновані польові укріплення в Херсонській області й великі мінні роботи в Запорізькій області вказують на те, що російські сили віддають пріоритет оборонним операціям в обох областях, йдеться у публікації.

Сценарій 2: оборонна операція РФ з розгрому та використання українського контрнаступу

Наприкінці 2022 року РФ перекинула значні військові частини з південного (Херсонського) напрямку до Луганської області та створила польові укріплення в Луганській області, а також у російських Білгородській та Курській областях. Аналітики спостерігають багато ознак того, що українські сили прагнуть провести контрнаступ у 2023 році, що не є секретом.

Росія ж прагне убезпечити окуповані території на Донбасі, і уникнути ще однієї значної поразки, такої як розгром в Харківській області або відхід з Херсона. Це були важливі події, що підірвали бойовий як дух росіян, так і сприйняття здатності військ РФ забезпечити досягнення своїх більших цілей щодо "демілітаризації та денацифікації" України.

Російські сили можуть спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо РФ досягне успіху в таких діях, це може потім дозволити російським силам розвинути контрнаступ, щоб використовувати дезорганізовані та виснажені українські сили, вважають аналітики.

Альтернатива великої наступальної операції РФ

В ISW додали, що російські війська могли готуватися до великої наступальної операції або, в якості альтернативи, до більших "зривних атак", не рахуючи загальнонаступальної операції.

Індикатори також можуть підтримати контратаку, щоб скористатися контрнаступом ЗСУ, який російські сили розраховують зупинити.

Повторний напад з боку Білорусі

На думку аналітиків ISW, найнебезпечний план дій російського наступу на північ України в даний час залишається малоймовірним. Однак Кремль забезпечує гнучкість планування та, імовірно, розширить російську військову присутність в Білорусі в період, що передує запланованим великим навчанням (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року.

Експерти додали, що Кремль, імовірно, направить додаткові сили в Білорусь В рамках навчань "Захід-2023" і "Щит Союзу-2023", які, як очікується, відбудуться у вересні 2023 року.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозували, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області й планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

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