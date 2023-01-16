"Може стати прелюдією до Третьої світової": в Польщі сказали, чим загрожує поразка України у війні

Україна повинна отримати усю необхідну зброю, заявив польський прем'єрміністр.

У Польщі сказали, чим загрожує поразка України у війні/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Україна повинна перемогти у війні з Росією, адже її поразка може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому Українській державі варто надавати усю необхідну зброю, щоб вона могла захистити себе від ворогів.

Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter. Він зазначає, що країни Європи зараз опинилися в унікальній точці історії. За його словами, "30 років ліберального миру виявилися трьома десятиліттями ілюзії".

"Західна Європа занадто легко повірила, що російського ведмедя можна приручити", – написав Моравецький.

Він наголосив, що не можна блокувати надання підтримки України або відтягувати це на невизначений термін, адже поразка України у війні може стати прелюдією до Третьої світової. Польський прем’єр закликав уряд Німеччини бути більш рішучим у поставках зброї Україні.

Також він додав, що мати справу з РФ – це те саме, що укладати угоду з дияволом.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали головну мету Путіна у війні на 2023 рік. У ГУР зазначають, що Путін не планував вести війну проти України дуже довго, але тепер зрозумів, що його план швидкого захоплення нашої держави нездійсненний. Тому диктатор РФ зараз розглядає варіант ведення тривалих бойових дій на виснаження, і для цього він мобілізує усі резерви і ресурси.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк вказав єдиний варіант закінчення війни РФ проти України. Уже немає варіантів домовитися з країною-агресоркою Росією, тому єдиним варіантом завершення війни є перемога України, наголосив він.

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