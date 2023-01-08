Окупанти готують новий наступ, але не з Білорусі: в ГУР назвали терміни та напрямок

Новий наступ Росії на Україну з території Білорусі на даний момент виглядає найменш вірогідним сценарієм.

Скібіцький утримався від прогнозу щодо шансів на завершення війни у 2023 році / Фото УНІАН, РБК-Україна

Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області та планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Corriere della Ѕега.

Представник ГУР назвав найнебезпечніші з точки зору початку нового наступу РФ напрямки.

"Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області. З лютого однією з цілей була повна окупація цього регіону разом з Луганськом. Поки це їм не вдалося. Імовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область. А на харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І спробують утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові", – заявив Скібіцький.

Водночас новий наступ Росії на Україну з території Білорусі на даний момент виглядає найменш імовірним сценарієм.

"На півночі у нас немає доказів створення штурмової групи в Білорусі або переміщення військ. Імовірно, Білорусь буде використовуватися в основному як база для реорганізації військ. Але зараз Росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі", - зазначив він.

За словами Скібіцького, суттєва активізація бойових дій прогнозує вже через кілька місяців.

"Ми очікуємо збільшення інтенсивності між весною та літом. Зараз їм непросто перекинути війська, враховуючи умови місцевості", - підкреслив представник ГУР.

Скібіцький утримався від прогнозу щодо шансів на завершення війни у 2023 році.

"Ми спробуємо зробити все можливе, щоб війна закінчилася в цьому році. Це також залежить від того, як йдуть економічні справи в Росії та чи залишається високим економічний тиск. І що підтримка України з боку міжнародного співтовариства залишається такою, але Росія все більше ізольована", – сказав представник ГУР Міноборони.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозували, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися найближчими місяцями.

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика. За його словами, рік – це досить великий термін для такої напруженої війни. Соціолог припустив, що за цей рік путінська Росія зазнає поразки, після чого мир в Україні стане реальністю.

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